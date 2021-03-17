Служба, которая занимается оформлением оружия, находится в процессе реорганизации. Все потому, что подразделения об обращении оружия обвинили в коррупционной схеме. Впрочем, разрешения начнут выдавать уже 18 марта.

Несмотря на обвинения служба продолжает работать. Однако всех работников этих подразделений на период переформатирования вывели за штат.

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"Срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия. Поэтому владельцы, которым нужно продолжить разрешения на оружие, могут не беспокоиться. Никаких штрафных санкций не будет", – объяснил Клименко.

Создадут новое подразделение

Глава полиции рассказал, что сейчас нарабатывают алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься регистрацией и контролем за оборотом оружия.

В наших планах – передать полномочия в сервисные центры МВД. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Это сведет к минимуму возможность коррупционной составляющей,

– заявил Клименко.

Он добавил, что сейчас работают над созданием Единой базы данных зарегистрированного оружия.

"Нам нужно время. На организацию работы, перераспределение полномочий, разработку необходимого программного обеспечения. Несколько месяцев точно. Это огромный объем работы, который требует дополнительно соответствующих решений правительства и МВД", – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что приложит все усилия, чтобы процесс переформатирования разрешительной службы прошел быстро и эффективно.

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