С начала 2021 в Украине еще не приняли ни одного подзаконного акта к закону "Об оборонных закупках". Это фактически делает невозможным расширение сотрудничества с НАТО.

Такие рассуждения высказал председатель правления Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины (с 29 августа 2019 по 4 марта 2020) Андрей Загороднюк.

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Загороднюк заявил о "саботаже реформы" оборонных закупок

По словам бывшего главы Минобороны, украинское правительство в 2021 году "не обеспечило разработку и принятие ни одного подзаконного нормативного акта для реализации положений закона "Об оборонных закупках".

Закон, разработанный для приближения Украины к НАТО, так и висит – без возможности применения. Это все, что нужно знать об открытом саботаже реформы,

– сказал Загороднюк.

И это при том, что реализация этого закона – одно из ключевых требований предоставления Украине военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Поэтому такая ситуация "делает невозможным углубление отношений с НАТО".

Оборонительным закупкам грозит "полный паралич"

В Центре оборонных стратегий напомнили, что президент Украины в своем указе установил срок, к которому Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (его возглавляет Олег Уруский) должно было разработать и принять такие подзаконные акты – до 15 февраля. Но предоставленные документы вызвали немало замечаний и у других министерств, и у экспертов, и у депутатов.

Закон "Об оборонных закупках" определяет, что в процессе реформирования переходный период завершается 31 марта. Если к тому времени не будет необходимой нормативно-правовой базы, то случится "полный паралич оборонных закупок".