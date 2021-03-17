В Украине ужесточили наказание за секс с несовершеннолетними и детское порно
Закон об усилении ответственности за сексуальную эксплуатацию детей вступил в силу. Он в частности закрепляет в законодательстве определение понятия "детская порнография".
Источник:"Голос Украины"
За соответствующий законопроект №3055 Верховная Рада проголосовала 18 февраля, а позже подписал президент.
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Как усилили ответственность
- За совершение совершеннолетними действий, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело человека, не достигшим 16 лет, с использованием гениталий, другого органа или части тела или любого предмета. За такое грозит до 5 лет заключения или ограничение свободы.
- Если такие действия совершили родственники, опекуны или же те, кто пообещал ребенку вознаграждение, срок возрастает. Такое наказание предусмотрено и в случаях, повлекших бесплодие или другие тяжелые последствия. За это предусмотрено 5-8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Будут наказывать и за предложения встреч через интернет
Предложение ребенку до 16 лет для встречи от совершеннолетнего лица, в том числе по телефону и через интернет, стала уголовным преступлением. Речь идет о предложении для совершения любых действий сексуального характера или развратных действий.
Если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась – взрослому грозит ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.
Тюрьмой будут наказывать за предложение сняться в детском порно. За это грозит срок от 2 до 5 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Кроме этого установили уголовную ответственность за:
- Сознательное получения доступа, приобретение, владение, изготовление или распространение детской порнографии.
- Сознательное получения доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение.
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