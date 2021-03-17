Закон об усилении ответственности за сексуальную эксплуатацию детей вступил в силу. Он в частности закрепляет в законодательстве определение понятия "детская порнография".

За соответствующий законопроект №3055 Верховная Рада проголосовала 18 февраля, а позже подписал президент.

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Как усилили ответственность

За совершение совершеннолетними действий, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело человека, не достигшим 16 лет, с использованием гениталий, другого органа или части тела или любого предмета. За такое грозит до 5 лет заключения или ограничение свободы.

действий, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело человека, не достигшим 16 лет, с использованием гениталий, другого органа или части тела или любого предмета. За такое грозит или ограничение свободы. Если такие действия совершили родственники, опекуны или же те, кто пообещал ребенку вознаграждение, срок возрастает. Такое наказание предусмотрено и в случаях, повлекших бесплодие или другие тяжелые последствия. За это предусмотрено 5-8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Будут наказывать и за предложения встреч через интернет

Предложение ребенку до 16 лет для встречи от совершеннолетнего лица, в том числе по телефону и через интернет, стала уголовным преступлением. Речь идет о предложении для совершения любых действий сексуального характера или развратных действий.

Если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась – взрослому грозит ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

Тюрьмой будут наказывать за предложение сняться в детском порно. За это грозит срок от 2 до 5 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме этого установили уголовную ответственность за: