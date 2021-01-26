Верховная Рада 26 января предварительно поддержала законопроект об увеличении штрафов за нарушение техногенной и пожарной безопасности. Наказание для граждан может достичь 1 700 гривен, а для предпринимателей – 3 400 гривен.

Источник: 24 канал За это в первом чтении проголосовали 317 народных депутатов Кстати Пожар в Харькове: Разумков поручил подготовить законопроекты о пожарной безопасности Насколько увеличат штрафы Для граждан штрафы могут вырасти от 510 до 1 700 гривен,

для должностных лиц и ФЛП – от 850 до 3 400 гривен.

За "фальшивый" вызов спасателей также увеличат наказание – от 3 400 до 10 200 гривен. Ранее штраф за это нарушение не превышал 119 гривен.

За невыполнение предписаний или распоряжений по пожарной безопасности будут наказывать штрафами в размере от 1 020 до 3 400 гривен для граждан, а для предпринимателей от 1 700 до 8 500 гривен. Ранее законодательство предусматривало ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, только если произошло возгорание и нанесло вред. Что этому предшествовало Нововведение было принято после трагедии в Харькове. 21 января вспыхнул харьковский дом престарелых.

В нем находились 33 человека, 15 из них погибли на месте. Еще 11 – пострадали, но впоследствии еще один человек умер в больнице.

Оказалось, что пансионат работал незаконно. Владельца дома, арендатора и его жену, а также администратора взяли под стражу.

Спикер Рады Дмитрий Разумков поручил подготовить к рассмотрению соответствующие законопроекты пожарной безопасности.

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