В западных областях Украины в последние недели фиксируют ухудшение ситуации с коронавирусом. Следовательно, власть думает усиливать меры по всей Украине и больше контролировать их соблюдение.

Ситуацию обсудили на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней выступили руководители регионов, где ситуация с COVID-19 стала ухудшаться в последнее время.

Напомним В Украине вернули цветные зоны и адаптивный карантин

На заседании пришли к выводу: нужно усиливать контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Сейчас к проверкам привлекаются:

работники полиции,

Госпродпотребслужбы,

представители местной власти.

Эти меры нужно продолжать и усиливать.

При необходимости было рекомендовано на местном уровне, принимать решения об отдельных ограничениях на определенных территориях. Речь идет о посещении учебных заведений, работе заведений питания и отдыха, контроле въезда/выезда в населенные пункты. Например, к таким мерам уже прибегли в Черновцах: все школы города пошли на "дистанционку".

Из-за сложившейся ситуации планируют создать резервный фонд койкомест, где при необходимости будут оперативно размещать больных СОVID-19.

Почему ситуация с COVID-19 ухудшается

Общая и чуть ли не самая главная проблема: нечеткое соблюдение карантина и нарушение работы учреждений питания и развлечений.

Обычно в этот период ежегодно растет число больных ОРВИ.

Важно. За прошедшие сутки, 17 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 6237 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 1 287 141 человек.

Что будет запрещено во время адаптивного карантина:

проводить массовые мероприятия, если более 1 человека на 4 квадратных метрах;

работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры – если более 1 посетителя на 10 квадратных метров;

посещение учреждений социальной защиты, в которых пожилые люди;

кафе, бары, рестораны не могут работать в промежутке с 00:00 по 07:00. Однако разрешена адресная доставка и на вынос;

находиться в общественных зданиях следует только в масках или респираторах.



Какие ограничения будут действовать в Украине с 24 февраля / Инфографика 24 канала