В Украине усилят контроль над соблюдением карантина
В западных областях Украины в последние недели фиксируют ухудшение ситуации с коронавирусом. Следовательно, власть думает усиливать меры по всей Украине и больше контролировать их соблюдение.
Источник:Правительственный портал
Ситуацию обсудили на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней выступили руководители регионов, где ситуация с COVID-19 стала ухудшаться в последнее время.
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На заседании пришли к выводу: нужно усиливать контроль за соблюдением карантинных ограничений.
Сейчас к проверкам привлекаются:
- работники полиции,
- Госпродпотребслужбы,
- представители местной власти.
Эти меры нужно продолжать и усиливать.
При необходимости было рекомендовано на местном уровне, принимать решения об отдельных ограничениях на определенных территориях. Речь идет о посещении учебных заведений, работе заведений питания и отдыха, контроле въезда/выезда в населенные пункты. Например, к таким мерам уже прибегли в Черновцах: все школы города пошли на "дистанционку".
Из-за сложившейся ситуации планируют создать резервный фонд койкомест, где при необходимости будут оперативно размещать больных СОVID-19.
Почему ситуация с COVID-19 ухудшается
- Общая и чуть ли не самая главная проблема: нечеткое соблюдение карантина и нарушение работы учреждений питания и развлечений.
- Обычно в этот период ежегодно растет число больных ОРВИ.
Что будет запрещено во время адаптивного карантина:
- проводить массовые мероприятия, если более 1 человека на 4 квадратных метрах;
- работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- плановые госпитализации в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры – если более 1 посетителя на 10 квадратных метров;
- посещение учреждений социальной защиты, в которых пожилые люди;
- кафе, бары, рестораны не могут работать в промежутке с 00:00 по 07:00. Однако разрешена адресная доставка и на вынос;
- находиться в общественных зданиях следует только в масках или респираторах.
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