Авто в ловушках, деревья повалены, электросети – оборваны: непогода в Украине – фото, видео
Непогода не отпускает Украину, особенно сложные погодные условия в Одесской и Николаевской областях. Спасатели освобождают из кюветов и заснеженных участков дорог транспорт. Из-за стихии обрушились сотни деревьев, повреждены электросети.
Источник: ГСЧС
В Украине ощутимо ухудшилась погода. Спасатели борются с ее последствиями, оказывая помощь людям, оказавшимся из-за непогоды в сложных обстоятельствах.
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Николаевская область
С 27 января там падает сильный снег, его намело уже 30 – 40 сантиметров. На дорогах гололедица, дует ветер до 15 – 20 сантиметров. Кроме того, на Николаевщине не прекращаются метели, заносы, налипание мокрого снега.
Где было затруднено движение транспорта
- На автомобильной дороге Н-24 Благовещенское – Николаев возле поселка Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из более 100 грузовых автомобилей.
- А вблизи села Мигия Первомайского района на трассе М-13 Кропивницкий – Платонове в одном месте скопились 50 грузовиков.
Утром 28 января на обеих дорогах действует ограничение движения транспортных средств.
Спасатели организовали работу мобильно-оперативных групп на автомобилях повышенной проходимости в направлении городов Первомайск, Вознесенск, села Коблево Березанского района и села Возсиятское Еланецкого района.
Всего для ликвидации последствий погодных условий пожарно-спасательные подразделения привлекались 14 раз в Вознесенском, Первомайском, Новоодесском, Веселиновском, Доманевском, Братском, Врадиевском районах.
Из снежных заносов, проблемных участков дорог Николаевщины спасли
- 37 грузовых автомобилей;
- 5 легковушек;
- 2 кареты скорой помощи и микроавтобус;
- оказали помощь 58 людям, в том числе одному ребенку.
Кроме того, спасатели распилили 4 дерева, которые упали на путях и препятствовали движению.
Автомобили в снежных ловушках на Николаевщине: смотрите видео
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Кировоградская область
По состоянию на утро 28 января подразделения ГСЧС 29 раз привлекали для оказания помощи – вытаскивали авто из усложненных участков дорог.
Спасатели помогли водителям 48 транспортных средств
- 34 грузовым;
- 3 микроавтобусам;
- 11 легковым автомобилям.
Спасатели помогают жителям Кировоградской области: видео
Одесская область
В Одесской области за сутки 27 января подразделения ГСЧС привлекались 47 раз для оказания помощи людям, которые стали заложниками непогоды.
Всего из снежных ловушек освободили 296 единиц транспорта
- легковых авто – 215;
- грузовиков – 51;
- автобусов – 27
- кареты скорой помощи – 3.
Большие пробки вечером 27 января были на трассе Одесса – Кучурган. Для проведения расчистки снега, там запретили проезд транспорта. Кроме того, такие же ограничения действуют на дороге М-15 Одесса – Рени и на всех автодорогах местного значения в Одесской области.
Спасатели оказали помощь 723 людям. Также в роддом доставили одну роженицу.
Утром 28 января на Киевской трассе, за мостом через Хаджибейский лиман образовались километровые пробки. Всего на дороге стоят примерно 700 грузовиков.
Пробки на Киевской трассе: смотрите видео
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Какая ситуация в Одессе
В городе упали почти 500 деревьев и крупных веток. Произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 – электротранспорта.
В сети пишут, что по всей улице Пушкинской прямо на дороге лежат оборванные провода. Троллейбусы 7 и 10 продолжают курсировать.
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