Непогода не отпускает Украину, особенно сложные погодные условия в Одесской и Николаевской областях. Спасатели освобождают из кюветов и заснеженных участков дорог транспорт. Из-за стихии обрушились сотни деревьев, повреждены электросети.

Источник: ГСЧС

В Украине ощутимо ухудшилась погода. Спасатели борются с ее последствиями, оказывая помощь людям, оказавшимся из-за непогоды в сложных обстоятельствах.

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Николаевская область

С 27 января там падает сильный снег, его намело уже 30 – 40 сантиметров. На дорогах гололедица, дует ветер до 15 – 20 сантиметров. Кроме того, на Николаевщине не прекращаются метели, заносы, налипание мокрого снега.

Где было затруднено движение транспорта

На автомобильной дороге Н-24 Благовещенское – Николаев возле поселка Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из более 100 грузовых автомобилей.

возле поселка Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из более 100 грузовых автомобилей. А вблизи села Мигия Первомайского района на трассе М-13 Кропивницкий – Платонове в одном месте скопились 50 грузовиков.

Утром 28 января на обеих дорогах действует ограничение движения транспортных средств.

Спасатели организовали работу мобильно-оперативных групп на автомобилях повышенной проходимости в направлении городов Первомайск, Вознесенск, села Коблево Березанского района и села Возсиятское Еланецкого района.

Всего для ликвидации последствий погодных условий пожарно-спасательные подразделения привлекались 14 раз в Вознесенском, Первомайском, Новоодесском, Веселиновском, Доманевском, Братском, Врадиевском районах.

Из снежных заносов, проблемных участков дорог Николаевщины спасли

37 грузовых автомобилей;

5 легковушек;

2 кареты скорой помощи и микроавтобус;

оказали помощь 58 людям, в том числе одному ребенку.

Кроме того, спасатели распилили 4 дерева, которые упали на путях и препятствовали движению.

Автомобили в снежных ловушках на Николаевщине: смотрите видео

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Кировоградская область

По состоянию на утро 28 января подразделения ГСЧС 29 раз привлекали для оказания помощи – вытаскивали авто из усложненных участков дорог.

Спасатели помогли водителям 48 транспортных средств

34 грузовым;

3 микроавтобусам;

11 легковым автомобилям.

Спасатели помогают жителям Кировоградской области: видео

Одесская область

В Одесской области за сутки 27 января подразделения ГСЧС привлекались 47 раз для оказания помощи людям, которые стали заложниками непогоды.

Всего из снежных ловушек освободили 296 единиц транспорта

легковых авто – 215;

грузовиков – 51;

автобусов – 27

кареты скорой помощи – 3.

Большие пробки вечером 27 января были на трассе Одесса – Кучурган. Для проведения расчистки снега, там запретили проезд транспорта. Кроме того, такие же ограничения действуют на дороге М-15 Одесса – Рени и на всех автодорогах местного значения в Одесской области.

Спасатели оказали помощь 723 людям. Также в роддом доставили одну роженицу.

Утром 28 января на Киевской трассе, за мостом через Хаджибейский лиман образовались километровые пробки. Всего на дороге стоят примерно 700 грузовиков.

Пробки на Киевской трассе: смотрите видео

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Какая ситуация в Одессе

В городе упали почти 500 деревьев и крупных веток. Произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 – электротранспорта.

В сети пишут, что по всей улице Пушкинской прямо на дороге лежат оборванные провода. Троллейбусы 7 и 10 продолжают курсировать.

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Важно! Синоптики прогнозируют 28 января в некоторых областях Украины чрезвычайный снег, сильный ветер, метель и гололед на дорогах. В Украине впервые за 2 года объявили красный уровень опасности – в Одесской и Николаевской областях.