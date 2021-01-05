В Украине стоимость топлива может вырасти на 20%: что этому будет способствовать
В Украине в течение 2021 года стоимость бензина и дизельного топлива может стремительно вырасти. Сейчас есть 3 ключевых фактора, которые влияют на этот рынок.
Вероятно, цена горючего увеличится на 20%. Об этом заявил экономист Андрей Блинов, сообщает УНН.
Читайте также Что будет влиять на инфляцию в начале 2021 года: прогноз Минэкономики
По его словам, основными факторами, которые влияют на этот рынок, есть:
- обменный курс;
- налоговая политика;
- мировые цены на эти ресурсы.
Конечно, еще есть шоковые вещи, например, если становится на ремонт какой-то комбинат или вводят какое-то эмбарго и тому подобное,
– подчеркнул Блинов.
К теме Если бы цену на электричество не повысили, то потом она была бы значительно больше, – эксперт
Экономист предположил, что в течение 2021 года цены на нефть, в частности на мировом рынке, могут вырасти до 60 – 65 долларов за баррель. По его мнению, это свидетельствует о возможности увеличения цены на нефть до 20% в течение года.
Также Блинов отметил, что рост стоимости бензина и дизельного топлива в течение 2021 года возможен в случае соответствующего роста цены на нефть.
Читайте также США могут снять с биржи самые мощные нефтяные компании Китая
Поделиться новостью