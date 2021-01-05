В Украине в течение 2021 года стоимость бензина и дизельного топлива может стремительно вырасти. Сейчас есть 3 ключевых фактора, которые влияют на этот рынок.

Вероятно, цена горючего увеличится на 20%. Об этом заявил экономист Андрей Блинов, сообщает УНН.

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По его словам, основными факторами, которые влияют на этот рынок, есть:

обменный курс;

налоговая политика;

мировые цены на эти ресурсы.

Конечно, еще есть шоковые вещи, например, если становится на ремонт какой-то комбинат или вводят какое-то эмбарго и тому подобное,

– подчеркнул Блинов.

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Экономист предположил, что в течение 2021 года цены на нефть, в частности на мировом рынке, могут вырасти до 60 – 65 долларов за баррель. По его мнению, это свидетельствует о возможности увеличения цены на нефть до 20% в течение года.

Также Блинов отметил, что рост стоимости бензина и дизельного топлива в течение 2021 года возможен в случае соответствующего роста цены на нефть.

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Обратите внимание! 5 января 2021 года цены на нефть упали. Причиной стало возобновление переговоров между нефтедобывающими государствами по увеличению производства в феврале. Подробнее об этом – читайте здесь.