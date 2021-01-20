Деньги за лицензии на игорный бизнес хотят направить на медицину: детали
Кабинет Министров Украины хочет создать государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки. Он должен действовать в пределах специального фонда госбюджета.
Наполнять фонд будут средствами от платы за лицензии на проведение азартных игр и лотерей. Соответствующий законопроект одобрили 20 января на заседании правительства, которое транслировали на ютуб-канале Кабмина.
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Что предусматривает проект закона
Предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, а именно:
- создать государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки в составе специального фонда Госбюджета;
- направить отчисления ежегодных лицензионных платежей от деятельности в сфере азартных игр, а также от выпуска и проведения лотерей в фонд;
- направить в местные бюджеты 50% от уплат за лицензии на проведение азартных игр в казино, а также в залах игровых автоматов;
- средства фонда использовать на финансирование здравоохранения, спорта, образования, культуры, научной и научно-технической деятельности с определением целевого направления платежа за конкретный вид лицензии.
Заработать фонд должен с 1 января 2022 года.
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