Кабинет Министров Украины хочет создать государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки. Он должен действовать в пределах специального фонда госбюджета.

Наполнять фонд будут средствами от платы за лицензии на проведение азартных игр и лотерей. Соответствующий законопроект одобрили 20 января на заседании правительства, которое транслировали на ютуб-канале Кабмина.

Читайте также Будет ли под угрозой сотрудничество с МВФ: Марченко рассказал об изменениях в финансировании

Что предусматривает проект закона

Предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, а именно:

создать государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки в составе специального фонда Госбюджета;

направить отчисления ежегодных лицензионных платежей от деятельности в сфере азартных игр, а также от выпуска и проведения лотерей в фонд;

направить в местные бюджеты 50% от уплат за лицензии на проведение азартных игр в казино, а также в залах игровых автоматов;

средства фонда использовать на финансирование здравоохранения, спорта, образования, культуры, научной и научно-технической деятельности с определением целевого направления платежа за конкретный вид лицензии.

Заработать фонд должен с 1 января 2022 года.

Обратите внимание! В законе Украины о Государственном бюджете на 2021 год предусмотрели плату за лицензии на проведение азартных игр, а также на выпуск и проведение лотерей в сумме 7,4 миллиарда гривен. В прошлом году эта сумма составляла 4,4 миллиарда гривен, то есть на 70% меньше.