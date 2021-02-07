В Украине спасатели развернули более 4 тысяч пунктов обогрева: фото
В Украину вновь вернулась непогода. Синоптики предупредили, что в отдельных регионах температура воздуха будет опускаться до -24 градусов.
Источник:ГСЧС
Именно поэтому спасатели ГСЧС развернули пункты обогрева. Их общее количество по состоянию на 7 февраля составляет 4 778.
Важно Украину накрыли снегопады: ожидают пробки на дорогах и проблемы с энергоснабжением
Как работают пункты обогрева
В ГСЧС пояснили, что пункты обогрева развернули для того, чтобы предотвратить обморожение и гибель людей.
Всего в Украине уже развернули 4 778 пунктов обогрева, из которых:
- 4 764 стационарных;
- 14 мобильных.
В течение суток 6 февраля в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС – 77 человек.
Всего в Украине уже развернули 4 778 пунктов обогрева / Фото ГСЧС
Спасатели развернули пункты обогрева / Фото ГСЧС
Где ждать непогоду
Ранее синоптики предупредили, что 7 февраля в Украине ухудшится погода. Непогода принесет снегопады и шквальные порывы ветра до 15–20 метров в секунду. В течение 7–8 февраля в Украине будет значительное понижение температуры:
- ночью до -12...-18 градусов, а в северных областях местами до -20...-24 градусов,
- днем до -8...-13 градусов, а в южных областях -4...+2 градуса.
В ГСЧС предупредили, что в отдельных регионах Украины образуются снежные заносы. В Ровненской, Волынской, Львовской областях они могут достичь 30–40 сантиметров.
На Закарпатье, Прикарпатье, а также в Кировоградской, Днепропетровской областях прогнозируют снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед на дорогах.
Погода в Украине 7 февраля ухудшится в:
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Житомирской,
- Киевской,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Кировоградской областях,
- на Закарпатье.
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