В Украину вновь вернулась непогода. Синоптики предупредили, что в отдельных регионах температура воздуха будет опускаться до -24 градусов.

Именно поэтому спасатели ГСЧС развернули пункты обогрева. Их общее количество по состоянию на 7 февраля составляет 4 778.

Важно Украину накрыли снегопады: ожидают пробки на дорогах и проблемы с энергоснабжением

Как работают пункты обогрева

В ГСЧС пояснили, что пункты обогрева развернули для того, чтобы предотвратить обморожение и гибель людей.

Всего в Украине уже развернули 4 778 пунктов обогрева, из которых:

4 764 стационарных;

14 мобильных.

В течение суток 6 февраля в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС – 77 человек.



Всего в Украине уже развернули 4 778 пунктов обогрева / Фото ГСЧС



Спасатели развернули пункты обогрева / Фото ГСЧС

Где ждать непогоду

Ранее синоптики предупредили, что 7 февраля в Украине ухудшится погода. Непогода принесет снегопады и шквальные порывы ветра до 15–20 метров в секунду. В течение 7–8 февраля в Украине будет значительное понижение температуры:

ночью до -12...-18 градусов, а в северных областях местами до -20...-24 градусов,

днем до -8...-13 градусов, а в южных областях -4...+2 градуса.

В ГСЧС предупредили, что в отдельных регионах Украины образуются снежные заносы. В Ровненской, Волынской, Львовской областях они могут достичь 30–40 сантиметров.

На Закарпатье, Прикарпатье, а также в Кировоградской, Днепропетровской областях прогнозируют снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед на дорогах.

Погода в Украине 7 февраля ухудшится в:

Львовской,

Ивано-Франковской,

Житомирской,

Киевской,

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской областях,

на Закарпатье.

Какой будет температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 7 февраля, – читайте по ссылке.