В Украине создадут первый онлайн-портал об оккупированном Крыме и Донбассе. На нем будут публиковаться истории о преступлениях оккупантов. В частности, военные и против человечности.

Что будет содержать портал

Онлайн-ресурс будет содержать свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решение и резолюции международных организаций, фото и видео. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Глава украинского института национальной памяти Антон Дробович отметил, что в первую очередь будут размещены 30 историй о преступлениях на оккупированных территориях. Кроме того, на сайте будет работать удобная поисковая система. Можно будет искать истории по лицам, местам и времени.

В ОП отметили, что проект будет базироваться на официальных данных, достоверности и объективности. По словам заместителя генпрокурора Гюндуз Мамедова, правоохранители с 2014 года фиксируют и расследуют преступления на оккупированных территориях. Сейчас есть более 20 тысяч уголовных правонарушений. Среди них – военные преступления и преступления против человечности.

Для чего Украине такой онлайн-портал

Отметили, что создание портала поможет Украине доносить до международного сообщества информацию о преступлениях в Крыму или ОРДЛО. Кстати, создание портала предусмотрено меморандумом о сотрудничестве по сохранению фактов о преступлениях на временно оккупированных территориях.

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