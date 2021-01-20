"Модельная тюрьма" на европейский манер: когда такую создадут в Украине
Министерство юстиции планирует создать в Украине "модельную тюрьму". В этом учреждении лишения свободы протестуют лучшие практики из Западной Европы.
Акцент проекта – на адаптации к нормальной жизни
Запустить проект планируют уже с 2022 года. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в эфире телеканала "Дом".
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Два новых следственных изолятора построят на территории Киевской и Львовской областей. Акцент, по словам министра, будет на адаптации заключенного к нормальной жизни.
Чиновник привел пример, что в странах Северной Европы заключенные могут сами зарабатывать деньги и готовить еду.
Сейчас в тюрьме он наоборот отвыкает от нормальной жизни, за него готовят еду, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "послоняться" двориком – это не адаптация человека к нормальной жизни, это наоборот его деградация,
– сказал Малюська.
Изменят также систему охраны – на динамическую
Не будет и так называемой охраны по периметру. Зато предлагают динамическую охрану – когда за безопасностью будут следить изнутри.
Малюська также обещает кардинальные изменения системы исполнения уголовных наказаний.
Уже много людей уволены. Мы, как и планировали, как и декларировали в начале этого процесса, что не увольняем людей просто так, мы увольняем за тем, чтобы сделать более эффективными, поднять зарплаты тем, кто останется. Это тоже было сделано,
– сказал глава Минюста.
В Украине создали платные камеры в изоляторах
Отметим, что в 2020 году Минюст взялся за изменения в СИЗО. Следовательно в изоляторах появились платные камеры с улучшенными условиями. Таким образом, государство уже заработало более 2 миллионов гривен.
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