Министерство юстиции планирует создать в Украине "модельную тюрьму". В этом учреждении лишения свободы протестуют лучшие практики из Западной Европы.

Акцент проекта – на адаптации к нормальной жизни

Запустить проект планируют уже с 2022 года. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в эфире телеканала "Дом".

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Два новых следственных изолятора построят на территории Киевской и Львовской областей. Акцент, по словам министра, будет на адаптации заключенного к нормальной жизни.

Чиновник привел пример, что в странах Северной Европы заключенные могут сами зарабатывать деньги и готовить еду.

Сейчас в тюрьме он наоборот отвыкает от нормальной жизни, за него готовят еду, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "послоняться" двориком – это не адаптация человека к нормальной жизни, это наоборот его деградация,

– сказал Малюська.

Изменят также систему охраны – на динамическую

Не будет и так называемой охраны по периметру. Зато предлагают динамическую охрану – когда за безопасностью будут следить изнутри.

Малюська также обещает кардинальные изменения системы исполнения уголовных наказаний.

Уже много людей уволены. Мы, как и планировали, как и декларировали в начале этого процесса, что не увольняем людей просто так, мы увольняем за тем, чтобы сделать более эффективными, поднять зарплаты тем, кто останется. Это тоже было сделано,

– сказал глава Минюста.

В Украине создали платные камеры в изоляторах

Отметим, что в 2020 году Минюст взялся за изменения в СИЗО. Следовательно в изоляторах появились платные камеры с улучшенными условиями. Таким образом, государство уже заработало более 2 миллионов гривен.