В Украине снова заработал Закон, – Баканов о 29 годах СБУ
Иван Баканов заявил, что за 29 лет СБУ получила действительно уникальный опыт. Структура защищает Украину от внутренних и внешних врагов.
Источник:СБУ
Глава Службы безопасности Украины Баканов рассказал, что оккупация Крыма и война на Донбассе стали Рубиконом, который заставил украинцев стать сильнее и действовать на опережение.
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По словам Баканова, СБУ уже имеет четкое понимание вызовов, которые встают перед страной. Сейчас силовики знают, как им давать отпор.
Баканов отметил, что СБУ противодействует войне и международному терроризму, а также заботится об информационной безопасности и защищает объекты критической инфраструктуры.
Но главное – делаем все возможное, чтобы показать: в Украине снова заработал Закон! И каждому, кто его нарушил, придется отвечать,
– подчеркнул Баканов.
Что еще сказал Баканов
- Все подразделения СБУ работают максимально эффективно, все сотрудники являются частью большой и единой команды.
- СБУ много раз теряла своих героев в боевых операциях.
- Однако в рядах СБУ остаются тысячи патриотов, которые "со всей ответственностью и достоинством в очередной раз отправляются на Донбасс".
- Баканов подытожил, что "у нас достаточно решимости, чтобы защищать страну на востоке и в мирных городах, и, в конце концов, победить".
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