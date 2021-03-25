Иван Баканов заявил, что за 29 лет СБУ получила действительно уникальный опыт. Структура защищает Украину от внутренних и внешних врагов.

Глава Службы безопасности Украины Баканов рассказал, что оккупация Крыма и война на Донбассе стали Рубиконом, который заставил украинцев стать сильнее и действовать на опережение.

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По словам Баканова, СБУ уже имеет четкое понимание вызовов, которые встают перед страной. Сейчас силовики знают, как им давать отпор.

Баканов отметил, что СБУ противодействует войне и международному терроризму, а также заботится об информационной безопасности и защищает объекты критической инфраструктуры.

Но главное – делаем все возможное, чтобы показать: в Украине снова заработал Закон! И каждому, кто его нарушил, придется отвечать,

– подчеркнул Баканов.

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