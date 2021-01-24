Зоны возвращаются: в Украине введут адаптивный карантин
Максим Степанов заявил, что в Украине снова введут адаптивный карантин. Это произойдет ориентировочно через 1,5 недели после окончания локдауна 25 января.
Однако сейчас Украина будет жить в условиях оранжевой зоны. Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
Актуально Удалось стабилизировать ситуацию, – Степанов о локдауне в Украине
Сейчас мы возвращаемся к режиму, в котором мы жили до 8 января. Затем 7 – 10 дней смотрим, как изменилась ситуация по регионам и дальше вводим адаптивный карантин,
– отметил Степанов.
Что известно об адаптивном карантине
- Адаптивный карантин предусматривает разделение территории Украины на 4 эпидемиологические зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.
- Для каждой из зон предусмотрены свои карантинные ограничения.
- Самые строгие ограничения в красной зоне. Тогда определенный населенный пункт фактически живет в режиме локдауна.
- Обычно карантинные зоны устанавливали на 14 суток.
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