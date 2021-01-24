Максим Степанов заявил, что в Украине снова введут адаптивный карантин. Это произойдет ориентировочно через 1,5 недели после окончания локдауна 25 января.

Однако сейчас Украина будет жить в условиях оранжевой зоны. Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Актуально Удалось стабилизировать ситуацию, – Степанов о локдауне в Украине

Сейчас мы возвращаемся к режиму, в котором мы жили до 8 января. Затем 7 – 10 дней смотрим, как изменилась ситуация по регионам и дальше вводим адаптивный карантин,

– отметил Степанов.

Что известно об адаптивном карантине

Адаптивный карантин предусматривает разделение территории Украины на 4 эпидемиологические зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Для каждой из зон предусмотрены свои карантинные ограничения.

Самые строгие ограничения в красной зоне. Тогда определенный населенный пункт фактически живет в режиме локдауна.

Обычно карантинные зоны устанавливали на 14 суток.



Зоны карантина / Инфографика 24 канала