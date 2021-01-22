В Украине стоит принять новый закон о люстрации на основе стандартов ООН, – Резников
В Украине для будущих деоккупированных территорий нужно принять новый закон о люстрации в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций. В частности, действующий закон писали достаточно быстро, поэтому он требует изменений.
В обществе есть большое внимание к люстрациям, поэтому просто так кому-то невозможно простить. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает "Интерфакс-Украина".
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По его словам, законодательство о люстрации было достаточно тотальным и не давало возможности судебного контроля. Резников отметил, что человек не мог поднять вопрос об отмене в отношении него люстрационных норм, если его право несправедливо ограничили.
Судебный контроль должен быть для того, чтобы человек мог заявить, что его зря внесли в ту или иную категорию и он не должен под него подпадать,
– подчеркнул он.
По мнению Резникова, из-за несовершенства предыдущего закона нужно принять новый, однако согласно стандартам ООН.
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Министр отметил, что стоит ввести ограничения по занятию должностей гражданами, которые были причастны к деятельности оккупационных сил и их администраций. В частности, таких лиц стоит делить на несколько категорий в зависимости от места службы или работы.
"Если человек преданно служит оккупационному режиму, то он точно не может работать в деоккупированном Донбассе или в Нацполиции", – подчеркнул Резников.
Министр также добавил, что могут создать орган, который будет принимать решение об ограничении прав.
Люстрация в Украине: кратко
- В Украине в 2014 году вступил в силу закон "Об очищении власти". Его применяют к лицам, которые не менее года занимали высшие руководящие должности во время правления Виктора Януковича в 2010 – 2014 годах. Такие люди не имеют права работать в органах государственной власти в течение 10 лет.
- Согласно заключению Европейского суда, люстрация в Украине является слишком широкой. В частности, из-за этого многие люди пострадали безосновательно, поэтому государство обязано обеспечить механизм, чтобы восстановить нарушенные права.
- В июне 2020 года Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в закон о люстрации. Однако впоследствии правительство сняло с рассмотрения изменения в закон.
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