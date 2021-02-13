В Украине планируют создать 600 мобильных бригад по вакцинации, пока сформировали 347. Бригады будут привлекать в зависимости от увеличения объемов поставок лекарств от COVID-19.

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, работников мобильных бригад будут вакцинировать в первую очередь. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в субботу, 13 февраля.

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Заместитель главы Минздрава отметил, что нагрузка на мобильные бригады будет рассчитана так, чтобы бригада могла без остановки проводить две дозы вакцинации.

Виктор Ляшко добавил, что работа мобильных бригад будет оплачиваться через Национальную службу здоровья Украины из расчета количества проведенных вакцинаций.

Мы подготовили 33-й пакет в рамках программы медгарантий, по которому НСЗУ будет контрактовать медучреждения и оплачивать работу по вакцинации,

– подытожил главный санврач.

Вакцинация в Украине: что известно

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 4 вакцины против коронавируса. Речь идет о лекарствах компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

В Украине вакцинация населения должна начаться 15 февраля, но дата могут перенести.

Прежде всего будут вакцинировать людей, которые относятся к группе риска. В частности медиков, работающих с больными коронавирусом, жителей домов престарелых и военнослужащих на передовой.

Глава государства готов вакцинироваться одним из первых, чтобы доказать украинцам безопасность прививок.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала