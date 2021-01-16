Вся сфера обслуживания в Украине с 16 января 2021 года перешла на украинский язык. Поэтому к посетителям и клиентам персонал должен обращаться исключительно на украинском языке. Перейти на другой язык конечно можно – если этого попросит клиент.

Речь идет о статье 30 закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного". Где именно обязательны к применению нормы закона и как защитить свое право на обслуживание на украинском – читайте в материале 24 канала.

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На обязательный украинский язык общения с 16 января 2021 года переходят все субъекты хозяйствования.

Где обязаны обслуживать на украинском:

торговые заведения;

интернет-магазины;

все заведения общественного питания;

банки;

аптеки;

АЗС;

библиотеки;

заведения развлекательного характера;

спортзалы и фитнес-клубы;

салоны красоты и парикмахерские;

учреждения медицинской сферы;

учреждения образовательной сферы;

учреждения социальной сферы;

заведения бытового обслуживания.

Важно, что инструкции на товарах, описания товаров и услуги, меню и ценники тоже должны быть на украинском. Закон разрешает использование аббревиатур и сокращений на других языках.

На невыполнение нормы закона можно составить жалобу

О том, как заставить заведения все-таки выполнять закон и обслуживать вас на украинском языке, рассказал ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он отметил, если не удастся уладить ситуации мирным путем на месте, то нужно подать жалобу к уполномоченному по защите государственного языка.

Шаги в защиту права обслуживаться на украинском языке:

Попытаться уладить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.

В случае отказа работника, обратиться к руководству заведения или на "горячую линию" учреждения.

Если после этого ситуация не улучшилась, то необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео, письменного подтверждения очевидцев и тому подобное) и записать название, расположение и контакты субъекта.

Подать жалобу к уполномоченному по защите государственного языка.

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Какое наказание за невыполнение закона?

Сначала субъекту хозяйствования объявляют предупреждение и составляют протокол. Предприятие обязано устранить нарушения за 30 дней. В случае повторного нарушения грозит штраф от 5100 до 6800 гривен.



Как действовать, если вас не хотят обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала