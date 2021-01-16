В Украине сфера обслуживания перешла на украинский язык: что важно знать
Вся сфера обслуживания в Украине с 16 января 2021 года перешла на украинский язык. Поэтому к посетителям и клиентам персонал должен обращаться исключительно на украинском языке. Перейти на другой язык конечно можно – если этого попросит клиент.
Речь идет о статье 30 закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного". Где именно обязательны к применению нормы закона и как защитить свое право на обслуживание на украинском – читайте в материале 24 канала.
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На обязательный украинский язык общения с 16 января 2021 года переходят все субъекты хозяйствования.
Где обязаны обслуживать на украинском:
- торговые заведения;
- интернет-магазины;
- все заведения общественного питания;
- банки;
- аптеки;
- АЗС;
- библиотеки;
- заведения развлекательного характера;
- спортзалы и фитнес-клубы;
- салоны красоты и парикмахерские;
- учреждения медицинской сферы;
- учреждения образовательной сферы;
- учреждения социальной сферы;
- заведения бытового обслуживания.
Важно, что инструкции на товарах, описания товаров и услуги, меню и ценники тоже должны быть на украинском. Закон разрешает использование аббревиатур и сокращений на других языках.
На невыполнение нормы закона можно составить жалобу
О том, как заставить заведения все-таки выполнять закон и обслуживать вас на украинском языке, рассказал ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он отметил, если не удастся уладить ситуации мирным путем на месте, то нужно подать жалобу к уполномоченному по защите государственного языка.
Шаги в защиту права обслуживаться на украинском языке:
- Попытаться уладить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.
- В случае отказа работника, обратиться к руководству заведения или на "горячую линию" учреждения.
- Если после этого ситуация не улучшилась, то необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео, письменного подтверждения очевидцев и тому подобное) и записать название, расположение и контакты субъекта.
- Подать жалобу к уполномоченному по защите государственного языка.
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Какое наказание за невыполнение закона?
Сначала субъекту хозяйствования объявляют предупреждение и составляют протокол. Предприятие обязано устранить нарушения за 30 дней. В случае повторного нарушения грозит штраф от 5100 до 6800 гривен.
Как действовать, если вас не хотят обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала
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