Министр правительства Олег Немчинов заявил, что Украина входит в список стран с самыми мягкими карантинными ограничениями. Ряд стран Европы недавно ввели еще более жесткий и длительный карантин.

Что сказал Немчинов

Согласно индексу Оксфордского университета, карантинные ограничения в Украине не являются жесткими. Об этом Немчинов написал в своем телеграм-канале.

Интересно Украинцы все же покупают Запрещенные товары во время локдауна: как именно

В списке также оказались Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция.

Строжайший карантин сейчас действует в Италии – в стране ввели общенациональный локдаун и ввели комендантский час,

– объяснил министр.

Что известно о карантине в Италии 21 декабря Италия уже во второй раз объявила локдаун. Правительство запретило работать ресторанам и барам. Также должны быть закрыты все магазины, которые не торгуют товарами для удовлетворения ежедневных потребностей. Кроме того, запретили перемещение людей из одного региона в другой. Исключения не были предусмотрены даже для тех, у кого два места жительства. Такие ограничения действовали до 6 января.

Заметим, в Украине усилили карантин на срок 8 – 25 января. Из-за этого предприниматели в ряде городов вышли на акции протеста.



Карантин в Украине / инфографика 24 канала