Локдаун в Украине не будут переносить и отменять. Он состоится, как и планировали ранее, с 8 по 24 января. Соответствующее решение подтвердили на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

Усиление карантина в Украине начнет действовать с 8 января. Об этом сообщили на странице президента Украины в телеграмме.

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Эту информацию подтвердил и министр здравоохранения Максим Степанов. Он подчеркнул, что жесткий карантин переносить не будут.

Как я и говорил ранее, у нас ничего не меняется, жесткий карантин с 8 по 24 января включительно,

– сказал он.

Премьер Денис Шмыгаль в телеграмме также напомнил, что жесткие карантинные ограничения начнут действовать уже завтра. Он призвал украинцев соблюдать правила и беречь себя.

Ранее в СМИ появилась информация, что усиление карантина в Украине могут пересмотреть. Об этом заговорили после уменьшения количества новых больных коронавирусом.

Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине

По состоянию на 7 января, с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 099 493 человек . Из них 773 214 пациентов выздоровели и 19 505 умерли от осложнений.

. Из них 773 214 пациентов выздоровели и 19 505 умерли от осложнений. За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 8 997 человек. Из них 148 больных умерли от осложнений .

. По сравнению с ноябрем 2020 года, сейчас динамика заражения значительно снизилась . К примеру, в середине ноября фиксировали более 10 000 новых больных в сутки.

. К примеру, в середине ноября фиксировали более 10 000 новых больных в сутки. Максимальный суточный прирост составлял 16 294 больных коронавирусом.



Новые ограничения карантина 2021 года / инфографика 24 канала