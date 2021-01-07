Будет по плану: в Украине решили не отменять локдаун
Локдаун в Украине не будут переносить и отменять. Он состоится, как и планировали ранее, с 8 по 24 января. Соответствующее решение подтвердили на совещании с президентом Владимиром Зеленским.
Усиление карантина в Украине начнет действовать с 8 января. Об этом сообщили на странице президента Украины в телеграмме.
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Эту информацию подтвердил и министр здравоохранения Максим Степанов. Он подчеркнул, что жесткий карантин переносить не будут.
Как я и говорил ранее, у нас ничего не меняется, жесткий карантин с 8 по 24 января включительно,
– сказал он.
Премьер Денис Шмыгаль в телеграмме также напомнил, что жесткие карантинные ограничения начнут действовать уже завтра. Он призвал украинцев соблюдать правила и беречь себя.
Ранее в СМИ появилась информация, что усиление карантина в Украине могут пересмотреть. Об этом заговорили после уменьшения количества новых больных коронавирусом.
Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине
- По состоянию на 7 января, с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 099 493 человек. Из них 773 214 пациентов выздоровели и 19 505 умерли от осложнений.
- За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 8 997 человек. Из них 148 больных умерли от осложнений.
- По сравнению с ноябрем 2020 года, сейчас динамика заражения значительно снизилась. К примеру, в середине ноября фиксировали более 10 000 новых больных в сутки.
- Максимальный суточный прирост составлял 16 294 больных коронавирусом.
Новые ограничения карантина 2021 года / инфографика 24 канала
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