Верховная Рада планирует реформировать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Так, законопроект №4107 народные избранники поддержали за основу 15 декабря.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания" поддержали 269 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.

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Что предусматривает законопроект

►Урегулирование процедуры принятия на должность члена Нацсовета

Документ регулирует представление кандидатур на должность члена Национального совета. В частности, для проведения отбора кандидатов предлагают создавать конкурсную комиссию. Она будет обсуждать предложенные кандидатуры и вносить на рассмотрение президенту соответствующее представление в отношении каждого претендента с выводами и рекомендациями.

►Прозрачный перечень требований к кандидатам на должность члена Совета

►Четкие требования для ГО и творческих союзов

Законопроект устанавливает четкий и прозрачный перечень требований к общественным объединениям и творческих союзов, которые могут быть субъектами представления кандидатур на должность члена Национального совета.

►Нормируются основания досрочного прекращения полномочий членов

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►Заседание без лицензиатов

В законе предлагают механизм проведения заседаний без участия соответствующих лицензиатов при условии, если лицензиату сообщили о времени и месте заседания.

►Оклады членов Нацсовета – на уровне 33 прожиточных минимумов (то есть 72 237 гривен)

►Устраняется коллизия по рассмотрению Нацсоветом вопросов на заседаниях во время действия карантина