В Украине сотню редких животных выбросили на улицу, они замерзли насмерть: фото
Сразу в 2 украинских городах на улицах нашли десятки мертвых летучих мышей. Рыжих вечерниц, которые занесены в Красную книгу, выбросили прямо из окон многоэтажек.
Животные не смогли выжить на сильном морозе. Жуткие инциденты произошли в Херсоне и Ивано-Франковске. О них в фейсбуке сообщило волонтерское сообщество Ukrainian Bat Rehabilitation Cent.
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Херсон
Там летучих мышей выбросили на улицу, когда столбики термометров опустились до -15 градусов мороза. Животных обнаружили возле дома на улице Покрышевой.
"Елена Беспалько поехала спасать, но было уже поздно. Летучие мыши провели на земле сутки. 16 рыжих вечерниц – все погибли", – отметили волонтеры.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске более 100 редких животных нашли возле многоэтажки на улице венгерской. Их спасла волонтер Марьяна Рарик.
К сожалению, 78 летучих мышей замерзли насмерть. Еще 23 удалось спасти, однако они сейчас находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в реабилитации.
Десятки летучих мышей погибли на морозе / Фото Ukrainian Bat Rehabilitation Cent
Животные не смогли пережить мороз / Фото Ukrainian Bat Rehabilitation Cent
Вероятнее всего, что рыжие вечерницы прятались на балконах многоэтажек от холода. А жители, обнаружив летучих мышей в тайниках, просто повыкидывали их из окон.
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