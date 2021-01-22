Сразу в 2 украинских городах на улицах нашли десятки мертвых летучих мышей. Рыжих вечерниц, которые занесены в Красную книгу, выбросили прямо из окон многоэтажек.

Животные не смогли выжить на сильном морозе. Жуткие инциденты произошли в Херсоне и Ивано-Франковске. О них в фейсбуке сообщило волонтерское сообщество Ukrainian Bat Rehabilitation Cent.

Ранее В Запорожье нашли огромную колонию летучих мышей: неизвестные выбросили живых животных в мусорку

Херсон

Там летучих мышей выбросили на улицу, когда столбики термометров опустились до -15 градусов мороза. Животных обнаружили возле дома на улице Покрышевой.

"Елена Беспалько поехала спасать, но было уже поздно. Летучие мыши провели на земле сутки. 16 рыжих вечерниц – все погибли", – отметили волонтеры.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске более 100 редких животных нашли возле многоэтажки на улице венгерской. Их спасла волонтер Марьяна Рарик.

К сожалению, 78 летучих мышей замерзли насмерть. Еще 23 удалось спасти, однако они сейчас находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в реабилитации.



Десятки летучих мышей погибли на морозе / Фото Ukrainian Bat Rehabilitation Cent



Животные не смогли пережить мороз / Фото Ukrainian Bat Rehabilitation Cent

Вероятнее всего, что рыжие вечерницы прятались на балконах многоэтажек от холода. А жители, обнаружив летучих мышей в тайниках, просто повыкидывали их из окон.

Важно! Зоозащитники отметили, что летучие мыши не могут жить на морозе. Украинцев призвали не оставлять животных умирать, а обращаться к волонтерам.