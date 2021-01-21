Из-за пожара в Харькове в Украине проверят все дома престарелых и гостиницы, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести в Украине проверки пожарной безопасности в учреждениях размещения. Все из-за пожара в доме престарелых в Харькове.
21 января правительство собралось на внеочередное заседание из-за трагедии в Харькове. Об этом сообщает 24 канал.
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Какие поручения отдал Шмыгаль
Премьер-министр заявил, что возникновение пожаров, в учреждениях, ведущих деятельность в отношении размещения людей, носят систематический характер. Все потому, что такие заведения часто ведут свою деятельность с нарушением норм законодательства.
Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручаю провести внеочередные проверки состояния пожарной безопасности в объектах повышенного риска – гостиницах, пансионатах, хостелах и домах размещения пожилых людей,
– сказал Шмыгаль.
Кроме того, чтобы минимизировать риск в будущем, местнім властям и Министерству социальной политики поручено установить законность создания частных домов престарелых.
"Призываю все органы приобщиться к работе, чтобы таких случаев не было в будущем", – подчеркнул министр.
Он добавил, что нельзя допускать, чтобы такие заведения работали пренебрегая безопасностью людей.
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Заметим, глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство уже начало организовывать работу по выявлению заведений, которых нет в реестре поставщиков социальных услуг. "Мы проверим условия пребывания и проживания пожилых людей и будем усиливать ответственность людей, которые работают в неправовом поле".
Главное о пожаре в Харькове
- 21 января в 15:30 на улице Нижняя Гиевская, 150Б вспыхнул пожар.
- Загорелся второй этаж дома престарелых "Золотое время".
- Учреждение не является официально зарегистрированным. На ее владельцев возбудили уголовное дело.
- В результате трагедии погибли 15 человек, еще 11 – пострадали.
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