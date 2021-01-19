Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине: кто за это будет отвечать
Президент Зеленский поручил руководителю своего Офиса Кириллу Тимошенко провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины. Цены нужно сопоставить и определить, насколько они выросли.
О чем говорится в заявлении
Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом. Соответствующее поручение президента Украины опубликовали на его официальном сайте.
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Отдельное внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное,
– говорится в заявлении.
В регионах, где тарифы будут завышенными, руководители на местах должны будут объяснить такую тарифную политику.
Почему Зеленский проверяет тарифы на газ
- Провести аудит тарифов Зеленский решил после ряда спекулятивных заявлений в СМИ.
- В них речь шла о формировании тарифов на уровне городов и сел, а также попытках обосновать дополнительный рост тарифов сверх уровня.
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