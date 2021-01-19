Президент Зеленский поручил руководителю своего Офиса Кириллу Тимошенко провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины. Цены нужно сопоставить и определить, насколько они выросли.

О чем говорится в заявлении

Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом. Соответствующее поручение президента Украины опубликовали на его официальном сайте.

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Отдельное внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное,

– говорится в заявлении.

В регионах, где тарифы будут завышенными, руководители на местах должны будут объяснить такую тарифную политику.

Почему Зеленский проверяет тарифы на газ

Провести аудит тарифов Зеленский решил после ряда спекулятивных заявлений в СМИ.

В них речь шла о формировании тарифов на уровне городов и сел, а также попытках обосновать дополнительный рост тарифов сверх уровня.

Обратите внимание! Кабмин зафиксировал цену на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривны за кубометр.