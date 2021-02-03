Больше тысячи домов для престарелых, домов-интернатов и центров для алкозависимых проверили на законность работы. Более 60% заведений для престарелых работают без официальной регистрации и с нарушениями противопожарных норм.

Источник: фейсбук Минрегиона

По состоянию на 2 февраля уже проверили 1 205 социальных объектов: дома престарелых, дома-интернаты для лиц с инвалидностью, центры для алко- и наркозависимых. В большинстве зафиксировали нарушения деятельности.

Читайте также ГСЧС проверяет соблюдение пожарной безопасности в домах престарелых: фото

О чем свидетельствуют результаты проверки

в десятках заведений выявили нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм;

из 538 проверенных сейчас домов престарелых 335 не включены в реестр поставщиков социальных услуг.

Какие задачи ставит Минрегион

выявление точного количества социальных учреждений, которые работают нелегально;

после устранения всех возможных нарушений выведение максимального количества заведений в легальную плоскость;

разработка законодательства, которое фактически будет регулировать работу сферы предоставления социальных услуг.

В ведомстве отмечают, что только это поможет остановить работу "объектов-невидимок" и сделать невозможным повторение "харьковской трагедии". Проверки будут продолжаться дальше, их результаты объявят позже.

Кроме того, Минсоцполитики вместе с Минюстом продолжат работу над упрощением порядка получения социальных услуг и правовым механизмом проверки субъектов хозяйствования, которые их предоставляют.

Пожар в харьковском пансионате: основное