В Украине проверили дома престарелых: сколько работают с нарушениями
Больше тысячи домов для престарелых, домов-интернатов и центров для алкозависимых проверили на законность работы. Более 60% заведений для престарелых работают без официальной регистрации и с нарушениями противопожарных норм.
Источник: фейсбук Минрегиона
По состоянию на 2 февраля уже проверили 1 205 социальных объектов: дома престарелых, дома-интернаты для лиц с инвалидностью, центры для алко- и наркозависимых. В большинстве зафиксировали нарушения деятельности.
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О чем свидетельствуют результаты проверки
- в десятках заведений выявили нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм;
- из 538 проверенных сейчас домов престарелых 335 не включены в реестр поставщиков социальных услуг.
Какие задачи ставит Минрегион
- выявление точного количества социальных учреждений, которые работают нелегально;
- после устранения всех возможных нарушений выведение максимального количества заведений в легальную плоскость;
- разработка законодательства, которое фактически будет регулировать работу сферы предоставления социальных услуг.
В ведомстве отмечают, что только это поможет остановить работу "объектов-невидимок" и сделать невозможным повторение "харьковской трагедии". Проверки будут продолжаться дальше, их результаты объявят позже.
Кроме того, Минсоцполитики вместе с Минюстом продолжат работу над упрощением порядка получения социальных услуг и правовым механизмом проверки субъектов хозяйствования, которые их предоставляют.
Пожар в харьковском пансионате: основное
- В Харькове 21 января 2021 года загорелся дом престарелых "Золотое время".
- В результате пожара погибли 16 человек – 9 женщин и 7 мужчин.
- Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электрообогревателями.
- Пансионат работал незаконно, поэтому владельца дома, арендатора и его жену взяли под стражу.
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