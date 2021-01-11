Жители Полтавы, Черновцов, Ивано-Франковска, Львова и нескольких других городов 11 января снова вышли на протесты против новых тарифов на газ. Люди требуют отменить их, а также вернуть льготный тариф на электроэнергию.

Из-за подорожания газа в ряде украинских городов 11 января снова проходят протесты. Об этом сообщает "Суспільне".

Ранее Николаев, Полтава, Харьков и Кривой Рог протестуют из-за повышения тарифов: фото и видео

Что происходит в Полтаве

Примерно 200 человек собрались возле областной администрации на акцию протеста против тарифов на коммунальные услуги. В основном свое недовольство пришли выразить пожилые.

Люди требуют отменить новые тарифы на газ и его транспортировку, а также вернуть льготный тариф на электроэнергию.

Участники акции подготовили соответствующее обращение. Его планируют передать председателю областного совета Александру Беленькому.

Справка. Протестуют полтавчане во второй раз. На такую же акцию у здания областной администрации люди приходили 9 января.



В Полтаве снова протестуют против тарифов на газ / Фото "Суспільне"



Возле областной администрации собрались примерно 200 человек / Фото "Суспільне"

Ситуация в Черновцах

На центральной площади города собрались примерно 20 человек. Кроме того, из-за повышения тарифов в 2 селах области перекрывают дорогу.

Справка. С 1 января изменился тариф компании "Черновцыгазсбыт". Один кубометр газа теперь стоит 9,92 гривны. В то же время почти вдвое вырос тариф на распределение газа от "Черновцыгаз" – до 2,30 гривны за кубометр.



На акцию вышли и жители Черновцов / Фото патрульной полиции

Протесты в Ивано-Франковске

Примерно 70 человек протестуют возле помещения "Ивано-Франковскгаза".

Одна из участниц акции Наталья Белянок рассказала, что пришла на протест, потому что не согласна с новыми тарифами.

Летом я оплачивала 2,95 гривны. Почему в 3,5 раза на зимний период повысили тарифы? Пусть нам объяснят, наш ли это украинский газ и с чем связано повышение,

– заявила женщина.

А также добавила, что украинцы должны выразить протест поставщикам услуг, власти, которая должна все контролировать и согласовывать с людьми.

Жительница Ивано-Франковска ожидает объяснений власти / Фото "Суспільного"



В городе на протест вышли примерно 70 человек/ Фото "Суспільного"

В каких еще городах протестуют против тарифов на газ

В Херсоне: у АО "Херсонгаз" проходит митинг против повышения тарифов на газ и его поставки. На него собрались примерно 100 человек.

у АО "Херсонгаз" проходит митинг против повышения тарифов на газ и его поставки. На него собрались примерно 100 человек. Во Львове митингуют под стенами "Львовгаза". Участники акции выдвинули свои требования и заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.

митингуют под стенами "Львовгаза". Участники акции выдвинули свои требования и заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу. В Кропивницком: там под городской совет пришли примерно полсотни горожан с самодельными плакатами с надписями "Хватит обворовывать!", "Украинский газ – украинскому народу!".