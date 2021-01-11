Украинские города продолжают протестовать против новых тарифов на газ: фото
Жители Полтавы, Черновцов, Ивано-Франковска, Львова и нескольких других городов 11 января снова вышли на протесты против новых тарифов на газ. Люди требуют отменить их, а также вернуть льготный тариф на электроэнергию.
Из-за подорожания газа в ряде украинских городов 11 января снова проходят протесты. Об этом сообщает "Суспільне".
Ранее Николаев, Полтава, Харьков и Кривой Рог протестуют из-за повышения тарифов: фото и видео
Что происходит в Полтаве
Примерно 200 человек собрались возле областной администрации на акцию протеста против тарифов на коммунальные услуги. В основном свое недовольство пришли выразить пожилые.
Люди требуют отменить новые тарифы на газ и его транспортировку, а также вернуть льготный тариф на электроэнергию.
Участники акции подготовили соответствующее обращение. Его планируют передать председателю областного совета Александру Беленькому.
В Полтаве снова протестуют против тарифов на газ / Фото "Суспільне"
Возле областной администрации собрались примерно 200 человек / Фото "Суспільне"
Ситуация в Черновцах
На центральной площади города собрались примерно 20 человек. Кроме того, из-за повышения тарифов в 2 селах области перекрывают дорогу.
На акцию вышли и жители Черновцов / Фото патрульной полиции
Протесты в Ивано-Франковске
Примерно 70 человек протестуют возле помещения "Ивано-Франковскгаза".
Одна из участниц акции Наталья Белянок рассказала, что пришла на протест, потому что не согласна с новыми тарифами.
Летом я оплачивала 2,95 гривны. Почему в 3,5 раза на зимний период повысили тарифы? Пусть нам объяснят, наш ли это украинский газ и с чем связано повышение,
– заявила женщина.
А также добавила, что украинцы должны выразить протест поставщикам услуг, власти, которая должна все контролировать и согласовывать с людьми.
Жительница Ивано-Франковска ожидает объяснений власти / Фото "Суспільного"
В городе на протест вышли примерно 70 человек/ Фото "Суспільного"
В каких еще городах протестуют против тарифов на газ
- В Херсоне: у АО "Херсонгаз" проходит митинг против повышения тарифов на газ и его поставки. На него собрались примерно 100 человек.
- Во Львове митингуют под стенами "Львовгаза". Участники акции выдвинули свои требования и заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.
- В Кропивницком: там под городской совет пришли примерно полсотни горожан с самодельными плакатами с надписями "Хватит обворовывать!", "Украинский газ – украинскому народу!".
Почему люди протестуют?Потребители газа получают две отдельные платежки: за газ как товар и стоимость его транспортировки и распределения. А с 1 января 2021 года цена на распределение газа увеличилась. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор.
Поделиться новостью