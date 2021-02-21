В Украине произошел масштабный сбой в работе Telegram
В воскресенье, 21 февраля, в работе сети Telegram произошел масштабный сбой. Активнее всего его почувствовали жители Украины.
Источник:Downdetector
По состоянию на 10:00 работа Telegram восстановлена.
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На что жаловались пользователи
- У 94% пользователей был сбой подключения к сети;
- 5% пользователей не могли отправить сообщение.
Telegram в 2021: что известно
- 8 января аналитический центр Sensor Tower заявил, что Telegram стал самым загружаемым приложением в мире. Ему удалось обогнать даже TikTok. Причиной стал скандал вокруг WhatsApp. Значительный процент его аудитории перешел в Telegram.
- Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не будет использовать личные данные пользователей для рекламных целей.
- Кроме того, Telegram объявил сразу 2 конкурса. Всем желающим предлагают создать библиотеку C/C++ и исправить недостатки в клиенте мессенджера для Android.
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