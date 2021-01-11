Уже несколько дней в Украине действует усиленный карантин. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, банкам и почте. В салоны красоты и парикмахерские можно попасть, однако по предварительной записи.

Городской, междугородный общественный транспорт, а также авиаперевозки не запретили. Подробнее – в материале 24 канала.

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По новым правилам

Не во всех городах, но все же рождественские ярмарки работают. Впрочем – по новым правилам. Торговать сувенирами теперь запрещено. Зато еду и напитки дают с собой, и только тем, кто в маске.

Кто без маски – просим надеть. Если нет с собой, у нас есть свои. Еду мы даем на вынос,

– рассказала продавщица на Рождественской ярмарке Наталья.

Пока не работают торговые центры, спортзалы, кафе и рестораны (кроме доставки и на вынос), театры, музеи и кинотеатры. Под запретом также любые массовые мероприятия, работа учебных заведений, кроме детских садов, и магазины непродовольственных товаров. Товары массового потребления не продаются и в супермаркетах.

Понять о разрешенном сложно

Правила продажи непродовольственных товаров вызвали больше всего споров и нареканий. Сигнальной лентой ограждены товары, которые приобрести пока невозможно. Это носки, чулки и канцелярия, средства ухода за обувью. Впрочем, не все непродовольственные товары под запретом.



Что может работать при локдауне / Скриншот с видео

Покупатели теряются, что можно, а что – нет. Специалисты уверены, что недоразумение создало правительство.



Кому запрещено работать / Скриншот с видео

Окончательное решение о том, что именно разрешено к продаже при локдауне – в Кабмине сформулировали еще 5 января. Предложили добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. А вот опубликовать эти изменения вовремя не смогли.

Сейчас они уже есть на сайте и опубликованы, поэтому предприниматели могут спокойно работать и снимать эти ленты. Украинская власть из-за таких действий КМУ выглядит идиотами в глазах налогоплательщиков. Справедливо, стоит отметить,

– отметил нардеп от "Слуги народа" Александр Безгин.

Карантин в Тернополе

Однако не только носками раздора отличился "локдаун 2.0". В Тернополе и Черкассах мэры выступили против строгих ограничений. Первым был глава Тернополя.



Локдаун 2.0 / Фото Getty Images

Впрочем полицейские города, которые ему не подчиняются, за первый же день локдауна зафиксировали почти сотню нарушений карантинных правил. Мэр планировал возобновить занятия в школах. Впрочем, не решился – объявил дистанционное обучение, как и в других областях.

Убеждения Степанова

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов продолжает всех уговаривать и убеждать, мол, и карантинные ограничения у нас самые мягкие среди стран Европы. И аргументов их внедрения достаточно.

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Несмотря на все нарекания, ограничения в стране предусмотрены до 24 января включительно.