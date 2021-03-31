Недавно некоторые страны блокировали решение о продлении мандата миссии ОБСЕ в Украине. Однако специальная мониторинговая миссия будет следить за ситуацией на Донбассе, поскольку мандат таки продлили еще на один год – до 31 марта 2022 года.

Продолжить миссию решили в среду, 31 марта, на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Важно Стороны все чаще заявляют о готовности к силовому решению конфликта на Донбассе, – ОБСЕ

Что решили на заседании ОБСЕ

На заседании в последний момент продлили мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, поскольку нынешний истекает 31 марта 2021 года.

К тому же 57 стран-участниц одобрили бюджет Специальной мониторинговой миссии на новый год – с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года.

Что предшествовало принятию этого решения

26 марта 2021 года МИД Украины обнародовало информацию, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Сворачивание деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только России", – заявили тогда в МИД.