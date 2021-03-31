Не на руку России: в Украине продлили мандат миссии ОБСЕ
Недавно некоторые страны блокировали решение о продлении мандата миссии ОБСЕ в Украине. Однако специальная мониторинговая миссия будет следить за ситуацией на Донбассе, поскольку мандат таки продлили еще на один год – до 31 марта 2022 года.
Источник:Укринформ
Продолжить миссию решили в среду, 31 марта, на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Важно Стороны все чаще заявляют о готовности к силовому решению конфликта на Донбассе, – ОБСЕ
Что решили на заседании ОБСЕ
На заседании в последний момент продлили мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, поскольку нынешний истекает 31 марта 2021 года.
К тому же 57 стран-участниц одобрили бюджет Специальной мониторинговой миссии на новый год – с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года.
Что предшествовало принятию этого решения
26 марта 2021 года МИД Украины обнародовало информацию, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
"Сворачивание деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только России", – заявили тогда в МИД.
Что стоит знать о деятельности ОБСЕ в Украине?Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала действовать 31 марта 2014 года. С тех пор проводит мониторинг и отчитывается о ситуации по соблюдению прав человека и гуманитарной ситуации как в зоне конфликта на Донбассе, так и по всей территории Украины.
Поделиться новостью