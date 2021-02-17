Министерство юстиции и Фонд государственного имущества Украины выставили на аукцион Ирпенский исправительный центр – № 132 – в поселке Коцюбинское Киевской области. Стартовая цена – 220,2 миллиона гривен.

На сайте Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) указано, что стартовая цена тюрьмы – 220 миллионов 211 тысяч 588 гривен.

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Что известно о продаже первой тюрьмы в Украине

"Первый пошел!", – сообщил в фейсбуке министр юстиции Денис Малюська. По его словам, "большая распродажа тюрем" дошла до первого аукциона.

Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome по ссылке ниже,

– написал Малюська.

Здесь министр сразу и дал ссылку на страницу сайта ФГИУ, где содержится информация об аукционе. Там указано, что:

Продается "отдельное имущество государственного учреждения" Ирпенский исправительный центр (№132)".

Расположен он в Киевской области возле Ирпеня – в поселке Коцюбинское на улице Зализнычна, 1.

А стартовая цена лота – чуть больше 220,2 миллиона гривен.

Министр в своем заметке также отметил:

70% поступлений от продажи потратят "на развитие новой тюремной инфраструктуры" по европейским стандартам.

А 30% пойдут в государственный бюджет.

Первая тюрьма, которая идет с молотка фото ФГИУ

Напомним, аукционы по продаже тюрем Минюст анонсировал еще в августе 2020 года. 16 февраля стало известно о первом, в этот же день Малюська отметил: "Ожидайте вскоре новых лотов!"