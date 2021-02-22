Проект высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине начнут реализовывать уже в этом году. Новая линия позволит двигаться поездам со скоростью до 250 километров в час.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что Украина нуждается в скоростях 21 века и интеграции с железными дорогами стран ЕС, в частности – в ускорении доставки грузов и контейнеров.

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Европа определила 2021-й год годом железных дорог. Мы также в тренде – впервые за 30 лет 4 миллиардов гривен из госбюджета пойдут на то, что почувствует каждый пассажир – 100 новых вагонов и электрификацию. А главное – даем старт проекту высокоскоростного железнодорожного сообщения,

– подчеркнул он.

Где будут строить новую железнодорожную линию

Для реализации проекта выбрали четыре основных направления:

Киев – Львов – госграницу,

Киев – Одесса,

Киев – Харьков,

Киев – Днепр – Запорожье.

Первой будет линия, которая соединит госграницу с Польшей и город Львов (станция Скнилов). В дальнейшем ее продлят до столицы.

Этот проект включает в себя строительство инфраструктуры для обслуживания поездов InterCity и контейнерных перевозок в направлении Европейского Союза.

Что будут развивать кроме железной дороги

Криклий добавил, что Украина будет уделять больше внимания строительству новой инфраструктуры, однако исходить из единого вектора – дорожного сектора. Глава Мининфраструктуры отметил, что страна должна заниматься также железной дорогой, портами, аэропортами и почтой.

Министр подчеркнул, что транспорт и смежные отрасли вместе формируют около 6% ВВП, а это дает работу 1 миллиону граждан.

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