В Украине построят 1 400 километров концессионных дорог: направления
В 2021 году должны построить 1 400 километров дорог по привлечению частных инвесторов. Сейчас известно о 6 трассах, которые должны отремонтировать.
Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий
Как сообщил министр, ожидаемый объем начальных инвестиций по каждому из проектов составляет 200 – 350 миллионов долларов.
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На первом этапе программы отремонтируют такие участки:
- Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18);
- Борисполь – Полтава (М-03);
- Херсон – Николаев (М-14);
- Киев – Житомир – Ровно (М-06);
- Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);
- Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04 H11).
По словам министра, проект предусматривает, что инвесторы смогут удерживать отремонтированные дороги 20 и больше лет.
Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20 – 30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафа, что определяется договором,
– добавил Криклий.
В конце 2020 года Кабинет Министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривны.
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