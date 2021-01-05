Для Военно-Морских Сил ВСУ построят новые базы. Они будут расположены в Очакове, Бердянске и порту "Южный" Одесской области.

Кроме того, в Украине появится плавучий причал. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, в 2020 году ВМС ВСУ от других государственных структур получили гидротехнические сооружения и землю на побережье для строительства военно-морских баз вблизи Очакова и в Бердянске.

Пока могу сказать, что в районе Очакова будет главная база. В Бердянске на Азовском море уже проведены некоторые работы по расчистке и подготовке территории под строительство,

– рассказал Неижпапа.

Он добавил, что благодаря кредиту от Великобритании можно будет, в частности, развивать береговую инфраструктуру будущей базы "Восток" и главной базы.

Что известно о плавучем причале