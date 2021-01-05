В Украине появятся новые базы и плавучий причал для дивизиона патрульных катеров
Для Военно-Морских Сил ВСУ построят новые базы. Они будут расположены в Очакове, Бердянске и порту "Южный" Одесской области.
Кроме того, в Украине появится плавучий причал. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа в интервью "Радио Свобода".
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По его словам, в 2020 году ВМС ВСУ от других государственных структур получили гидротехнические сооружения и землю на побережье для строительства военно-морских баз вблизи Очакова и в Бердянске.
Пока могу сказать, что в районе Очакова будет главная база. В Бердянске на Азовском море уже проведены некоторые работы по расчистке и подготовке территории под строительство,
– рассказал Неижпапа.
Он добавил, что благодаря кредиту от Великобритании можно будет, в частности, развивать береговую инфраструктуру будущей базы "Восток" и главной базы.
Что известно о плавучем причале
- Его построили еще в 2020 году за 23 миллиона гривен. Ожидается, что плавучий причал разместят в порту "Южный".
- Сооружение из сверхпрочного бетона на воде имеет 57 метров в длину, что позволит увеличить количество кораблей, которые смогут там базироваться.
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