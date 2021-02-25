В Украине в 2021 году появится Конгресс местных и региональных властей. Его создание инициировал Владимир Зеленский. Украинский конгресс создадут по аналогии с Конгрессом Совета Европы.

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, Конгресс будет представлять интересы украинцев.

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Конгресс станет площадкой для обсуждений местных проблем на самом высоком уровне, для поиска эффективных решений,

– заявил Ермак.

Что сказал Зеленский

Приоритетом для Конгресса станет подготовка Муниципального кодекса Украины.

"Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы сказал – качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины. Он станет площадкой для диалога и решений", – подчеркнул Зеленский.

Президент заметил: Конгресс должен проявлять реальную эффективность, а не только существовать на бумаге.

По словам Зеленского, пока есть разные видения и различные модели Муниципального кодекса Украины.

Цель кодекса

Способствовать развитию отдельных регионов;

обеспечить укрепление унитарной, неделимой Украины.

Зеленский отметил: крайне важно понять, что "центральная и местная власть – не конкуренты и не соперники, а партнеры и одна команда".

Что известно о Конгрессе местных и региональных властей

Конгресс местных и региональных властей будет формировать президиум. Его руководителем будет Президент Украины. Кроме того, в него войдут высшие должностные лица государства, а также палаты местных властей и палаты регионов.

Эти палаты смогут самостоятельно выбрать своих лидеров. В президиум Конгресса они будут делегировать по 3 представителей.

Заседание президиума Конгресса будет проходить ежемесячно. Палаты будут собираться ежеквартально. Общее заседание Конгресса будут назначать раз в 6 месяцев.

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