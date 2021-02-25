В Украине появится Конгресс местных и региональных властей: как это повлияет на жизнь украинцев
В Украине в 2021 году появится Конгресс местных и региональных властей. Его создание инициировал Владимир Зеленский. Украинский конгресс создадут по аналогии с Конгрессом Совета Европы.
Источник:Офис Президента
По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, Конгресс будет представлять интересы украинцев.
Актуально Наиболее продуктивный период каденции Зеленского: за что можно поблагодарить власть
Конгресс станет площадкой для обсуждений местных проблем на самом высоком уровне, для поиска эффективных решений,
– заявил Ермак.
Что сказал Зеленский
Приоритетом для Конгресса станет подготовка Муниципального кодекса Украины.
"Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы сказал – качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины. Он станет площадкой для диалога и решений", – подчеркнул Зеленский.
Президент заметил: Конгресс должен проявлять реальную эффективность, а не только существовать на бумаге.
По словам Зеленского, пока есть разные видения и различные модели Муниципального кодекса Украины.
Цель кодекса
- Способствовать развитию отдельных регионов;
- обеспечить укрепление унитарной, неделимой Украины.
Зеленский отметил: крайне важно понять, что "центральная и местная власть – не конкуренты и не соперники, а партнеры и одна команда".
Что известно о Конгрессе местных и региональных властей
- Конгресс местных и региональных властей будет формировать президиум. Его руководителем будет Президент Украины. Кроме того, в него войдут высшие должностные лица государства, а также палаты местных властей и палаты регионов.
- Эти палаты смогут самостоятельно выбрать своих лидеров. В президиум Конгресса они будут делегировать по 3 представителей.
- Заседание президиума Конгресса будет проходить ежемесячно. Палаты будут собираться ежеквартально. Общее заседание Конгресса будут назначать раз в 6 месяцев.
Что Зеленский рассказал о децентрализации
- Чтобы успешно завершить процесс децентрализации, необходимо внести изменения в Конституцию Украины.
- Наконец децентрализация не имитируется, а успешно реализуется.
- Уровень жизни украинцев напрямую зависит от уровня взаимодействия между органами власти.
- Сейчас власть сделала все возможное, чтобы создать "способные общины, которые смогут решать большинство вопросов своего настоящего и нашего с вами будущего".
- По состоянию на 2021 год уже удалось ввести новую систему районов, а также – упорядочить распределение полномочий между районами и общинами. Теперь общины получили деньги, полномочия и необходимые ресурсы.
- Центральная власть продолжает работу над проектом "Большая стройка".
- Окончательная децентрализация еще не завершена.
- Сейчас есть ряд приоритетов. В частности, ликвидировать местные администрации.
- Также необходимо разработать и принять акты, которые "учтут специфику самоуправления в городских общинах и дадут городам импульс и возможности для развития".
- Кроме того, необходимо разработать и принять законодательство о местных референдумах.
Поделиться новостью