В Украине появится Агентство оборонных технологий, – вице-премьер Уруский
В Украине уже в 2021 году создадут Агентство оборонных технологий. Будет заниматься оно, в частности, разработкой перспективных образцов вооруженной военной техники.
Об этом 6 января сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский – во время визита к объединению производителей вооружения и военной техники "Лига оборонных предприятий Украины", пишет Інтерфакс-Україна.
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В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности анонсировали будущее объединение с "Лигой оборонных предприятий Украины". Это создаст необходимые условия для государственных и частных компаний.
Закон об оборонных закупках
Кроме этого, Уруский заверил, что Кабмин внимательно следит за имплементацией закона Украины "Об оборонных закупках". Предварительно планируется, что он сможет заработать уже в январе 2021 года.
Заметим, что этот закон вступил в силу 1 января 2021 года. Но для его корректного внедрения на уровне правительства надо принять еще пакет документов, за которые отвечает Минстратегпром.
В ведомстве также заявили, что уже завершена обработка "Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины".
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