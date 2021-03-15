В Украине появился новый вид прокуратур – окружные
В Украине 15 марта начали работать окружные прокуратуры. Их создали в результате третьего этапа реформы органов Генпрокуратуры. В новых ведомствах будут работать люди, которые успешно прошли все этапы тестирования.
Источник:Офис генпрокурора
Перечень и территориальная юрисдикция окружных прокуратур определены приказами генпрокурора Ирины Венедиктовой.
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Что известно о новых прокуратурах
В системе органов прокуратуры будут функционировать 181 окружная прокуратура и 30 специализированных. В частности, в военной и оборонной сфере.
Они заменят 155 местных прокуратур и 30 военных прокуратур гарнизонов.
Сколько новых прокуратур уже работают
В Киеве начали работу 10 окружных прокуратур. Как пишет "Украинская правда", 15 марта глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер и его заместители представили руководителей новых ведомств.
Он рассказал, что в двух районах столицы прокуроров переназначали. Кроме того, были и новые.
Что рассказала Венедиктова
Генпрокурор отметила завершение большого этапа кадровой очистки и трансформации органов прокуратуры.
При определении количества окружных прокуратур и их территориального расположения учитывались результаты деятельности органов прокуратуры по реализации предусмотренных законодательством функций и полномочий,
– заметила Венедиктова.
Кроме того, чиновница тоже подтвердила, что среди назначенных руководителями прокуратур – 100% успешно прошли аттестацию в рамках нашей реформы.
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