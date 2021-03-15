В Украине 15 марта начали работать окружные прокуратуры. Их создали в результате третьего этапа реформы органов Генпрокуратуры. В новых ведомствах будут работать люди, которые успешно прошли все этапы тестирования.

Перечень и территориальная юрисдикция окружных прокуратур определены приказами генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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Что известно о новых прокуратурах

В системе органов прокуратуры будут функционировать 181 окружная прокуратура и 30 специализированных. В частности, в военной и оборонной сфере.

Они заменят 155 местных прокуратур и 30 военных прокуратур гарнизонов.

Сколько новых прокуратур уже работают

В Киеве начали работу 10 окружных прокуратур. Как пишет "Украинская правда", 15 марта глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер и его заместители представили руководителей новых ведомств.

Он рассказал, что в двух районах столицы прокуроров переназначали. Кроме того, были и новые.

Что рассказала Венедиктова

Генпрокурор отметила завершение большого этапа кадровой очистки и трансформации органов прокуратуры.

При определении количества окружных прокуратур и их территориального расположения учитывались результаты деятельности органов прокуратуры по реализации предусмотренных законодательством функций и полномочий,

– заметила Венедиктова.

Кроме того, чиновница тоже подтвердила, что среди назначенных руководителями прокуратур – 100% успешно прошли аттестацию в рамках нашей реформы.