На дорогах Украины намерены установить дополнительные камеры для фото- и видеофиксации правонарушений. Также начнут внедрять проект с автофантомами.

В целом такие автофантомы планируют закупать в течение 2021 – 2023 годов. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга.

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По словам заместителя Авакова, 4 машины уже оборудуют радарами, и они будут запущены в режиме тестирования. После проверки планируется закупить до 100 таких машин. Кроме этого, уже закупили 220 новых камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

"Мы посчитали, что в тех местах, где установлены были первые 48 камер, втрое уменьшилось количество нарушения правил дорожного движения. А на Южном мосту в Киеве в 5 раз снизилось количество ДТП", – сказал он.

Где будут камеры / Фото МВД

Где будут расположены камеры

Кроме этого, глава МВД Арсен Аваков в твиттере выложил инфографику, которая уточняет, где именно будут устанавливаться эти камеры. Он отметил также и о пополнении бюджета благодаря фиксаторам нарушений.

"Еще больше безопасности на дорогах. За 8 месяцев 2020 года количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. Также это плюс 210 миллионов гривен в бюджет", – написал Аваков.

Ще більше безпеки на дорогах. Цьогоріч планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні. За 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. +210 млн.грн. у бюджет. Працюємо, крок за кроком️ pic.twitter.com/iLiqClmuK4 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 10, 2021

Тракало: уплаченные штрафы свидетельствуют об ответственности

Заместитель директора департамента коммуникаций МВД со СМИ Ярослав Тракало на своей странице в фейсбуке тоже прокомментировал увеличение количество камер на дорогах добавил, что из более 210 миллионов гривен штрафов, 84% – оплатили по так называемому "льготному тарифу" в первые 10 дней.

"Это свидетельствует о готовности участников дорожного движения брать ответственность за безопасность на дорогах. В то же время там, где камер еще нет, тенденция ДТП, в частности, из-за несоблюдения скоростного режима, остается стабильно высокой. Шаг за шагом, безопасным дорогам быть", – подчеркнул Тракало.