Еще больше безопасности: в Украине хотят установить еще 220 камер для фиксации нарушений ПДР
На дорогах Украины намерены установить дополнительные камеры для фото- и видеофиксации правонарушений. Также начнут внедрять проект с автофантомами.
Источник:24 канал
В целом такие автофантомы планируют закупать в течение 2021 – 2023 годов. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга.
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По словам заместителя Авакова, 4 машины уже оборудуют радарами, и они будут запущены в режиме тестирования. После проверки планируется закупить до 100 таких машин. Кроме этого, уже закупили 220 новых камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.
"Мы посчитали, что в тех местах, где установлены были первые 48 камер, втрое уменьшилось количество нарушения правил дорожного движения. А на Южном мосту в Киеве в 5 раз снизилось количество ДТП", – сказал он.
Где будут камеры / Фото МВД
Где будут расположены камеры
Кроме этого, глава МВД Арсен Аваков в твиттере выложил инфографику, которая уточняет, где именно будут устанавливаться эти камеры. Он отметил также и о пополнении бюджета благодаря фиксаторам нарушений.
"Еще больше безопасности на дорогах. За 8 месяцев 2020 года количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. Также это плюс 210 миллионов гривен в бюджет", – написал Аваков.
Тракало: уплаченные штрафы свидетельствуют об ответственности
Заместитель директора департамента коммуникаций МВД со СМИ Ярослав Тракало на своей странице в фейсбуке тоже прокомментировал увеличение количество камер на дорогах добавил, что из более 210 миллионов гривен штрафов, 84% – оплатили по так называемому "льготному тарифу" в первые 10 дней.
"Это свидетельствует о готовности участников дорожного движения брать ответственность за безопасность на дорогах. В то же время там, где камер еще нет, тенденция ДТП, в частности, из-за несоблюдения скоростного режима, остается стабильно высокой. Шаг за шагом, безопасным дорогам быть", – подчеркнул Тракало.
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