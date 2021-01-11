Премьер-министр Денис Шмыгаль 11 января провел совещание с руководством Минэнерго, преставителями Нафтогаза и оператором ГТС. Участники встречи наработали 2 подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

Также участие в мероприятии принимали представители Офиса Президента и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Совещание проходило по поручению президента Владимира Зеленского. Об этом Шмыгаль написал в телеграмме.

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Подходы по снижению тарифов на газ: детали

Первый подход

Речь идет прежде всего о формировании тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах". Но без стоимости транспортировки газа в Украину. Такой вариант предложило Министерство энергетики.

Также предлагают временно ограничить маржу (разницу между ценой и себестоимостью) для газопоставщиков.

В итоге должно произойти существенное снижение тарифов. В то же время должны сойти на нет попытки спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил.

Второй подход

Речь идет об усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает Нафтогаз. Собственно государственная компания и предложила этот вариант.

Кроме того, предлагают, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей. Это должно приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов.

Ожидаемый результат таких мер – усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев.

Также по результатам совещания сформировали механизм, который позволит уменьшить цену на транспортировку газа. НКРЕКП срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу.

О чем еще рассказал Шмыгаль на этом фоне

Сегодня в Украине 3,1 миллиона домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг.

Средний размер начислений, например, за ноябрь 2020 года составил 1,6 тысячи гривен. Это почти на 250 гривен больше, чем в 2019 году.

В отдельных регионах средний размер субсидии за год вырос на 300 – 500 гривен ежемесячно. Это уменьшает нагрузку на семейные бюджеты самых незащищенных слоев населения.

По словам премьера, такую политику Кабмин планирует продолжать и в дальнейшем. Также он анонсировал повышение зарплат и программу по восстановлению экономики.

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