Технический осмотр транспорта в Украине должен быть обязательным. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, такое решение может вступить в действие уже с 2022 года.

Источник: "РБК-Украина".

Вводить обязательный техосмотр будут постепенно, подчеркнул Криклий.

Ранее Техосмотр в Украине под угрозой: что происходит на рынке и что надо знать водителям

Как отметил министр, начнут с переоборудованных автомобилей, которые ввозятся впервые. Сейчас такой транспорт проходит сертификацию.

Соблюдение транспортных технических требований и контроля важны. Но это должно быть мягко, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивления населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривну все это продавалось,

– заявил Криклий.

Прохождение техосмотра автомобилей – требование ЕС

Прохождение техосмотра – требование ЕС. Именно такой пункт есть в документах по евроинтеграции и входит в обязательства в выполнении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Это прежде всего касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения является именно транспорт. Транспорт – это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов,

– рассказал Криклий.

Что известно о техосмотре в Украине