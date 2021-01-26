В Украине планируют сделать обязательным техосмотр транспорта: когда именно
Технический осмотр транспорта в Украине должен быть обязательным. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, такое решение может вступить в действие уже с 2022 года.
Источник: "РБК-Украина".
Вводить обязательный техосмотр будут постепенно, подчеркнул Криклий.
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Как отметил министр, начнут с переоборудованных автомобилей, которые ввозятся впервые. Сейчас такой транспорт проходит сертификацию.
Соблюдение транспортных технических требований и контроля важны. Но это должно быть мягко, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивления населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривну все это продавалось,
– заявил Криклий.
Прохождение техосмотра автомобилей – требование ЕС
Прохождение техосмотра – требование ЕС. Именно такой пункт есть в документах по евроинтеграции и входит в обязательства в выполнении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Это прежде всего касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения является именно транспорт. Транспорт – это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов,
– рассказал Криклий.
Что известно о техосмотре в Украине
- Обязательный техосмотр в Украине отменили в 2011 году.
- Эту процедуру в обществе связывали с коррупцией в правоохранительных органах.
- Отметим, что часть коммерческого транспорта проходит техосмотр каждые полгода. Речь идет об автобусах и микроавтобусах, а также транспортных средствах, перевозящих опасные грузы. Грузовики – каждый год. Такси – каждые два года.
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