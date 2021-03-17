В Украине с 17 марта действуют новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Уже в первые минуты суток патрульные поймали нетрезвых водителей и привлекли к ответственности.

Первый заместитель департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, что "первых ласточек" остановили в Киевской и Ровненской областях. Оба руководили, не имея прав. К теме Надеемся, что смертность уменьшится, – Мартыненко о новых штрафах на дорогах Штрафы за вождение без прав В селе Чайки Киевской области, мужчину лишили права управления, но он снова сел за руль. Патрульные остановили его и выписали штраф в размере 20 400 гривен. Ранее за такое нарушение предполагалось 510 гривен. Другой водитель в Киеве еще даже не успел получить права, но уже сел в машину и нарушил правила. Его оштрафовали на 3 400 гривен, а раньше могли только на 510 гривен. Обратите внимание! За 2020 год полицейские составили 28 572 протокола за вождение без прав. Штрафы за управление в нетрезвом состоянии Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что уже в 00:03 в Днепре задержали нетрезвого водителя. Он заплатит не 10 200 гривен как раньше, а 17 тысяч гривен. Также ночью задержали пьяного водителя во Львове. По словам Геращенко, он уже в третий раз сел за руль нетрезвым и ехал без прав. Поэтому за все нарушения гражданин уплатит в бюджет 71 400 гривен или отсидит за решеткой до 15 суток. Новые штрафы на дорогах: что известно Верховная Рада 16 февраля 2021 года одобрила законопроект, который предусматривает значительное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Уже с 17 марта начали действовать новые штрафы.

Новые правила предусматривают увеличение ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, управление без прав и прочее.

Новые штрафы / Инфографика 24 канала