Непогода не оставляет Украину в покое. На северные, центральные и южные области надвигается мощный циклон, который принесет много снега. Спасатели предупреждают об опасной ситуации на дорогах.

Источник: ГСЧС

Пик непогоды может прийтись на 1 февраля.

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Ситуация может осложниться 1 февраля

Что касается 30 – 31 января, то на дорогах в практически всех украинских областях – гололедица. Уровень опасности І – желтый. Исключение составляют лишь юго-восточные регионы.

А вот уже в понедельник, 1 февраля, ситуация может еще больше осложниться.

На дорогах будет гололедица и налипание снега

В северных и центральных областях, а также в Харьковской, Одесской и Николаевской областях ждут значительные снегопады. Прирост снежного покрова будет достигать 5 – 10 сантиметров.

В Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег будет чередоваться с дождем. Поэтому на автодорогах – опасная ситуация: гололедица и значительное налипание снега.

Кроме того, будет свирепствовать еще и шквальный ветер, его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог,

– предупредили спасатели.

Обратите внимание! Опасная ситуация и в Карпатах. Там сохраняется угроза схода снежных лавин на высокогорье Ивано-Франковщины и Закарпатья.



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