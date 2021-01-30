В Украину надвигается новый снежный циклон: какие области заденет больше всего
Непогода не оставляет Украину в покое. На северные, центральные и южные области надвигается мощный циклон, который принесет много снега. Спасатели предупреждают об опасной ситуации на дорогах.
Источник: ГСЧС
Пик непогоды может прийтись на 1 февраля.
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Ситуация может осложниться 1 февраля
Что касается 30 – 31 января, то на дорогах в практически всех украинских областях – гололедица. Уровень опасности І – желтый. Исключение составляют лишь юго-восточные регионы.
А вот уже в понедельник, 1 февраля, ситуация может еще больше осложниться.
На дорогах будет гололедица и налипание снега
В северных и центральных областях, а также в Харьковской, Одесской и Николаевской областях ждут значительные снегопады. Прирост снежного покрова будет достигать 5 – 10 сантиметров.
В Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег будет чередоваться с дождем. Поэтому на автодорогах – опасная ситуация: гололедица и значительное налипание снега.
Кроме того, будет свирепствовать еще и шквальный ветер, его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог,
– предупредили спасатели.
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