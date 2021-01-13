В Украине празднуют Маланку – отмечают событие в ночь на 14 января, перед Старым Новым годом. Вечером традиционно семья собирается за праздничным столом, после ужина ходят щедровать и принимают участие в "переберии" – переодеваются в фольклорных персонажей, выдуманных героев или воображаемых существ.

Сохранились такие традиции в основном на западе Украины. А как все происходит – читайте далее в материале 24 канала.

Интересно Щедрый вечер: традиции, как встречают Старый Новый год в Украине

На праздник Маланки ходят от дома к дому, в руках держат звезду и водят козу, как неотъемлемый символ праздника. По обычаю щедрует в основном молодежь и девушки, превращая обходы в театрализованное действо.

Буковина

Буковина в Щедрый вечер превращается в фантасмагорию – все празднуют Маланку. По христианскому календарю – это день преподобной Мелании. Отсюда и название самой переберии.

Основная мотивация – дань традиции, желание щедровать, сказать слово доброе, пошутить, потому что только в этот день можно в маске подурачиться и повеселиться,

– объяснила основательница фестиваля Маланок в Черновцах Оксана Лелюк.

"Обрядодейство начинается вечером и длится целую ночь, заканчивается днем на Толоке, где сходятся группы со всех углов. Это заканчивается боринкой – борьбой, соревнованиями ребят", – рассказал этнолог Николай Шкирбляк.



Празднование Маланки / Скриншот с видео

На Буковине эта традиция очень древняя. Глядя на образы и атрибуты, можно учить историю региона. Среди нескольких разновидностей Маланок определяют:

Красноильскую;

Горбовскую;

Вашкивецкую.

Вашковцы

По словам историка Алексея Поповича, в Черновцах праздник стал более известен с XIX века. Зародился в Вашковцах. Уже во времена независимой Украины появилось много разных Маланок, групп, персонажей, которые не имеют отношения к традиционной Маланке.

Сейчас уже традиционная Маланка тесно переплелась с современностью. Политические деятели и образы на злобу дня – это рефлексия общества, а вот старинные персонажи медведя, коня, цыгана – это традиция. Только в Вашкивецкой Маланке есть образ казака и букшандаря.

Юрий Курик служил в австрийском войске. Он привез костюм жандармера. Это стало персонажем букшандаря в Вашковцах,

– заметил Попович.

Селяне задолго готовятся к празднованию Маланки и ежегодно придумывают новые костюмы – все делают вручную.



Юрий Курик / Скриншот с видео

Винница

Маланка особенная не только своим празднованием, но и не менее уважаемым ужином. В Винницкой области в этот день выпекали специальный хлеб.

"Хозяйка на праздники пекла калач, называвшийся рожество. Он напоминал по форме калач с 2 рожками. Его хозяйка клала на макитру на кутью",

– сказала руководительница этно-фолк-группы "Мокоша" Юлия Васюк.