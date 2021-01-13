Ровно 6 лет назад после многодневных танковых обстрелов российских боевиков упала диспетчерская башня Донецкого аэропорта. Она стала символом героизма и несокрушимости защитников Украины.

Эксперты отмечают, что именно оборона аэропорта, которая длилась 242 дня, стала символом способности Украины сопротивляться российской агрессии. 24 канал рассказывает ключевые события 13 января 2015 года.

Важно Несокрушимые "киборги": что надо знать о героической обороне Донецкого аэропорта

Оборона донецкого аэропорта началась 26 мая 2014 года после того, как боевики захватили инфраструктуру, и украинские бойцы провели спецоперацию по зачистке территории.

Воины ВСУ заняли здание аэропорта и защищали его в течение 242 дней. Это был стратегически важный объект, а сама диспетчерская башня была "глазами" защитников аэродрома.

Обратите внимание! Почти столько же продолжалась оборона Севастополя во время Второй мировой войны, и гораздо дольше, чем оборона Брестской крепости.

Мужество и преданность украинских бойцов поразила даже россиян. За бесстрашие пророссийские пропагандисты назвали защитников донецкого аэропорта киборгами. Все эти долгие дни на башне развевался украинский флаг.

Украинский флаг на диспетчерской башне ДАПа / Фото Adobe Stock

Падение башни

Ближе к зиме бои за аэродром становились все ожесточенней. Штурмовали танками, обстреливали из градов и артиллерии. Старый терминал от постоянных ударов тяжелой техники превратился в руины. Главной целью боевиков стал новый терминал. Кольцо вокруг ДАПа сужалось.

Захватить стратегически важный объект российским оккупантам не удалось. 13 января сосредоточенным огнем террористы ее завалили. А уже 20 января боевики взорвали новый терминал, бетонные перекрытия обвалились, пряча под собой несокрушимых киборгов.

Потери

В целом во время обороны Донецкого аэропорта погибли более 200 украинских бойцов, 58 из них — в последние несколько суток.

Бои за Донецкий аэропорт: смотрите видео