Они остановили врага на несколько дней. Несмотря на то, что большинство из них впервые держали оружие в руках, а силы противника преобладали. Сегодня, 29 января, проходит 103 года со дня легендарного боя под Крутами.

Источник: 24 канал

Тогда 29 января 1918 года возле села Памятное отряды киевских курсантов и казаков "Вольного казачества" пытались удержать нашествие Красной гвардии. Российские большевики рвались захватить Киев – столицу молодого государства УНР.

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Студенты сдерживали армию

Страшной трагедии под Крутами предшествовали многодневные бои под предводительством эсера Михаила Муравьева. Нашествие большевиков сдерживали студенты юношеской школы во главе с командиром Аверкием Гончаренко. Силы были не равны.

Все участники боя под Крутами – фронтовики, студенты, курсанты, старшины были добровольцами,

– рассказал представитель Украинского института национальной памяти Сергей Бутко.

Поэтому на подмогу Гончаренко отправилась первая сотня студенческого куреня "Сечевых Стрельцов". Они вступили в неравный бой. Он продолжался, пока у противника не закончились пули. Украинцам удалось 5 часов сдерживать наступление вооруженной армии Муравьева.



В бою под Крутами все были добровольцами / Скриншот с видео

Большевики расстреляли пленных

Под вечер начали отступать, вот только самые молодые – команду об отступлении не услышали. Юные солдаты потерялись в лесу и их взяли в плен. Наутро юношей зверски расстреляли. Эта страшная жертва стала настоящим потрясением для Украины.

Количество погибших

Точное количество погибших неизвестно до сих пор:

командир Гончаренко в воспоминаниях говорит о 250 бойцах;

современные оценки – примерно 100 погибших.

К тому же большевиков погибло по меньшей мере 300. И конечно, как и в каждом историческом событии возникли мифы, которые развеял историк Сергей Бутко. Убитые горем родители солдат говорили, что их сыновей насильно отправили защищать Киев, а кто-то был уверен, что только студентов вообще было более 300.



Точное количество погибших в войне неизвестно / Скриншот с видео

В бою были не только студенты

Но на самом деле среди бойцов боя под Крутами была не только молодежь, но и армия. Она смогла нанести врагу потери по меньшей мере в 300 человек. И хотя бой под Крутами закончился поражением, однако на некоторое время временно остановил наступление большевиков на Киев.

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Благодаря выигранному времени чиновники успели подписать мирный договор в Бресте, который де-факто признал независимость Украинской Народной Республики на международном уровне.

В начале июня 1918 года украинцы вместе с союзниками Германии и Австро-Венгрии полностью выбросили большевистского агрессора с территории Украины. Это была победа,

– заметил Бутко.

Многие сравнивают Героев Крут с современными воинами, которые защищают Украину на Донбассе. Как и 100 лет назад – тот самый враг, те же герои – патриоты-добровольцы, и бой, который длится.