Уже традиционно в Украине 14 марта отмечают День украинского добровольца. Эту дату выбрали не случайно, ведь именно добровольцы в 2014 году стали бок о бок с бойцами ВСУ на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю.

Как политики и известные украинцы поздравляют бойцов с Днем добровольца – читайте в материале 24 канала.

Важно День добровольца 2021: кто седьмой год защищает Украину

Владимир Зеленский

По случаю Дня украинского добровольца Владимир Зеленский отметил государственными наградами тех, кто проявил личное мужество, защищая Украину. Как сообщили в Офисе Президента, орденом "За мужество" третьей степени отметили 67 добровольцев, из которых 64 – посмертно.

Слава героям – добровольцам, которые в решающее время встали на защиту нашей свободы и показали пример непокоренности для всей Украины,

– сказал президент Украины.

Андрей Садовый

С самого утра в дождливом Львове почтили украинских добровольцев. Церемония состоялась в сквере "Мемориал Памяти Героев Небесной Сотни". Трансляцией мероприятия поделился мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке. Городской глава поблагодарил тех, "кто поставил ценность Украины выше личного комфорта".

Чествование украинских добровольцев во Львове: смотрите видео

МВД Украины

В Министерстве внутренних дел напомнили, что ровно 7 лет назад первые добровольцы прибыли на полигоны для формирования добровольческих батальонов. Именно они встали на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

Гордимся вами, кто в рядах военных или правоохранительных формирований защищал и защищает родину. Помним и тех, кто положил свою жизнь за Украину. Светлая память,

– добавили в МВД.

Командование ООС

Командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко поблагодарил украинским добровольцам за стойкость и мужество в борьбе с московскими оккупантами.

Восьмой год наше государство находится в состоянии отражения вооруженной агрессии со стороны России. Но кремлевские "горе-стратеги просчитались в главном – в готовности украинцев с оружием в руках защищать родную землю и не приняли во внимание тот несгибаемый казачий дух, который всегда наводил ужас на оккупантов,

– подчеркнул Кравченко.

Он также вспомнил историю Дня добровольца и добавил, что во время войны на востоке Украины принимали участие почти 40 добровольческих батальонов.

Минобороны

В Министерстве обороны Украины вспомнили всех бойцов, которые по первому зову сердца отложили свои дела и стали на защиту нашего суверенитета.

"Кто-то пошел учиться на полигон и готовиться к выезду на передовую, кто-то, пошел в военкоматы и сразу попал в воинские части, бригады и полки. Мы искренне благодарны всем", - отметили в Минобороны.

СБУ

В Службе безопасности Украины также присоединились к поздравлениям. Там добавили, что храбрые сердца добровольцев – это символ мужества и сплоченности нашего народа.

Святослав Вакарчук

Музыкант и экслидер партии "Голос" Святослав Вакарчук подчеркнул, что День добровольцев-это благодарность и почет тем, кто всегда неравнодушен, для кого независимость государства – превыше всего.

"Много великих побед государств мира, о которых мы сегодня читаем в учебниках, не состоялись бы без добровольцев. И наш 2014-й стал временем огромного испытания и такого же героизма, самопожертвования и временем первых", – написал Вакарчук.

Партия "Голос"

В партии поблагодарили добровольцам, которые в непростое для Украины время взяли в руки оружие и защитили родину от врага.

Именно добровольцы дали возможность Украине стать сильнее и плечо к плечу с ВСУ защищали нашу землю от российской агрессии. Мы помним и чтим людей, которые помогли защитить нашу независимость,

– говорится в обращении.

Олег Сенцов

Украинский режиссер и ексбранець Кремля Олег Сенцов присоединился к поздравлениям и поблагодарил добровольцам.

Поздравляю тех, кто встал на защиту страны в 2014-м году и кто продолжает это делать до сих пор,

– написал он.

День добровольца: что стоит знать о празднике

В Украине 14 марта отмечают День украинского добровольца. Этот молодой праздник начали отмечать с 2017 года.

Датой праздника выбрали 14 марта, ведь в этот день в 2014 году 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана собрали для формирования добровольческого батальона.

Целью праздника является чествование мужества и героизма защитников нашей родины, выражение благодарности украинским добровольцам.

Данные: УНИАН