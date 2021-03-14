Как в Украине отмечают День добровольца – фото, видео
В Украине 14 марта отмечается День добровольца. Почтили мужество воинов маршами, возложением цветов, концертами и форумом писателей военных.
Источник:24 канал
Как в городах Украины отметили День добровольца, смотрите подборку 24 канала.
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Празднование Дня добровольца в Киеве
День украинского добровольца в столице празднуют в парке "Отрадный". Здесь провели праздничный концерт с патриотическими песнями. Военные же сделали выставку оружия, которую охотно смотрят дети и взрослые.
Как сообщает журналистка 24 канала, на мероприятии собрались действующие военные, резервисты, волонтеры. Бойцы выносили знамя, устроили праздничные залпы. Организатором выступила территориальная оборона.
День добровольца в Киеве / Фото Анны Брыковой для 24 канала
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Какие мероприятия в День добровольца во Львове
Начали отмечать эту особую дату на территории Мемориала Небесной Сотни. Здесь торжественно подняли флаг под гимн, который исполнил военный оркестр.
Флаг подняла знаменосная группа и оркестр Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Продолжатся торжества в 15 часов во Львове в Доме воина.
Празднование начали на территории Мемориала Небесной Сотни / Скриншот с видео
Кроме того, во Львове стартует III Всеукраинский форум военных писателей, сообщает АрмияInform. В этом году он продлится три дня и в нем примут участие 28 писателей.
Форум военных писателей во Львове / Изображение с Аrmyinform
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Масштабный марш в Днепре
Утром 14 марта в Днепре стартовал Марш защитников нации. Как сообщает телеграм-канал Днепр.Сейчас, собрались несколько сотен военнослужащих, волонтеров, их семьи, медики.
Маршрут колонны: музей АТО – проспект Яворницкого – улица Фабра – Аллея Небесной Сотни. Ситуацию на дорогах контролируют сотрудники полиции – перекрытия ситуативные.
В Одессе почтили погибших добровольцев
Как сообщает "Думская", около сотни одесситов пришли в парк возле здания областной администрации на Канатной, чтобы почтить добровольцев.
Глава ОГА Сергей Гриневецкий вручил почетные грамоты родственникам тех добровольцев, которые погибли на Донбассе. Рота почетного караула дала салют в честь павших героев.
Собравшиеся возложили цветы возле памятного знака.
Чествование Дня добровольца в Одессе / Фото: "Думская"
В Кривом Роге устроили марш
Бывшие военнослужащие и участники ООС вышли на марш ко Дню добровольца в Кривом Роге на Днепропетровщине. Как пишет, "Первый городской", праздничный марш стартовал из сквера Героев и закончится на 95 квартале возле народной стелы памяти.
Возглавили шествие всадники на лошадях и люди, которые несли огромный сине-желтый флаг.
Марш в Кривом Роге возглавили всадники в казачьих костюмах
Появились на Марше и флаги в поддержку Беларуси
Мероприятия в военном колледже на Тернопольщине
День украинского добровольца на Тернопольщине отметили в военном колледже в Збараже. Как пишет TN.ua, добровольцам вручили награды, а ученики колледжа показали элементы строевой подготовки. Поэтому память почтили минутой молчания и молитвой за мир в Украине.
Мероприятия в военном колледже / TN.ua
Ученики военного колледжа в Збараже / TN.ua
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