В Украине якобы открыли 2 дела против главы США Джо Байдена и пятого Президента Украины Петра Порошенко. Это якобы произошло 22 января, то есть через 2 дня после инаугурации Байдена.

Источник: 24 канал

Да, дела вроде бы касаются вмешательства в деятельность прокуратуры. Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань на брифинге.

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Что утверждает адвокат

По словам Голованя, зарегистрировали 2 уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена.

Такими провокациями пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США,

– утверждает адвокат.

Адвокат утверждает, что производство зарегистрировали по заявлению нардепа Андрея Деркача и по решению Печерского суда Киева.

24 канал пытается связаться с правоохранителями для уточнения подробностей.

Смотрите видео Адвоката, где он рассказал об открытии дел:

Пленки Деркача: что известно