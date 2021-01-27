В Украине завели 2 новых дела против Байдена и Порошенко, – адвокат
В Украине якобы открыли 2 дела против главы США Джо Байдена и пятого Президента Украины Петра Порошенко. Это якобы произошло 22 января, то есть через 2 дня после инаугурации Байдена.
Источник: 24 канал
Да, дела вроде бы касаются вмешательства в деятельность прокуратуры. Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань на брифинге.
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Что утверждает адвокат
По словам Голованя, зарегистрировали 2 уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена.
Такими провокациями пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США,
– утверждает адвокат.
Адвокат утверждает, что производство зарегистрировали по заявлению нардепа Андрея Деркача и по решению Печерского суда Киева.
Смотрите видео Адвоката, где он рассказал об открытии дел:
Пленки Деркача: что известно
- В мае 2020 года Деркач обнародовал записи разговоров, которые якобы свидетельствуют о влиянии тогда еще экс-вице-президента США Байдена на Порошенко.
- Нардеп уверял, что получил от журналистов-расследователей, а разговоры записывал якобы сам Порошенко.
- Часть записей касается якобы выделения США 1 миллиарда гривен в обмен на увольнение Шокина, ведь при нем прокуратура расследовала дело Burisma — компании, где работал сын Байдена.
- В США назвали такие действия вмешательством в выборы и ввели санкции против Деркача.
- Позже санкции наложили на окружение нардепа, в частности на депутата Александра Дубинского.
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