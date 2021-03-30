В Луцке, Франковске и Хмельницком откроют первые McDonald’s
В сети McDonald’s сообщили, что в текущем 2021 году планируют расширяться. Заведения сети будут открывать не только в городах, где они уже есть. В частности, самый известный фастфуд должен появиться в Ивано-Франковске, Луцке, Хмельницком и Белой Церкви в Киевской области.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом сообщил директор по развитию компании Виталий Стефурак. Также он поделился планами сети в Украине на 2022 год.
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Где будут открывать новые McDonald’s
Виталий Стефурак рассказал, что прежде всего компанию интересуют города с населением более 200 тысяч. Каковы требования к локации новых McDonald’s:
- большой поток людей в этом месте (лучше всего подходят пересечения улиц);
- удобство доступа как пешеходов, так и водителей;
- площадь должна быть достаточной для зала, террасы и других частей (оптимальная площадь – 2 тысячи квадратных метров).
Каким будет заведение в Луцке
Первый McDonald’s планируют открыть на проспекте Соборности в конце третьего или в начале четвертого квартала 2021 года.
Площадь заведения будет достигать 675 метров квадратных. Всего в его зале и террасе будет 200 посадочных мест. Также там обустроят McDrive.
Что известно о McDonald’s в Ивано-Франковске
О том, что сеть хочет открыть свою точку в городе, стало известно в прошлом году. В декабре 2020 уже началось строительство здания на улице Миколайчука, 2. Это заведение должны открыть в первой половине 2021 года.
Какая информация есть о McDonald’s в Хмельницком
Об открытии заведения в Хмельницком меньше всего информации. Ранее местные СМИ писали, что уже началось его строительство на проспекте Мира. Стефурак подтвердил эту информацию и сказал, что McDonald’s там откроется вскоре. Однако он не уточнил, когда именно это должно произойти.
Строительство McDonald’s В Хмельницком / Фото "Хмельницкий Live"
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Другие планы сети в Украине
В этом году McDonald’s будут строить и в Белой Церкви. Также компания сейчас выбирает участки для открытия новых точек в 2022 году. Во внимание принимают Кропивницкий, Мариуполь и все украинские города-миллионники (Львов, Одесса, Днепр, Харьков и Киев).
Директор по развитию компании также сказал, что они открыты к предложениям о местоположении первых заведений других городов. Пока он назвал в качестве примера только Черновцы и Ужгород.
Всего в сети планируют в ближайшее время открыть более 10 заведений, реконструировать действующие и создать более 4 тысяч рабочих мест.
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