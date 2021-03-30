В сети McDonald’s сообщили, что в текущем 2021 году планируют расширяться. Заведения сети будут открывать не только в городах, где они уже есть. В частности, самый известный фастфуд должен появиться в Ивано-Франковске, Луцке, Хмельницком и Белой Церкви в Киевской области.

Об этом сообщил директор по развитию компании Виталий Стефурак. Также он поделился планами сети в Украине на 2022 год.

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Где будут открывать новые McDonald’s

Виталий Стефурак рассказал, что прежде всего компанию интересуют города с населением более 200 тысяч. Каковы требования к локации новых McDonald’s:

большой поток людей в этом месте (лучше всего подходят пересечения улиц);

удобство доступа как пешеходов, так и водителей;

площадь должна быть достаточной для зала, террасы и других частей (оптимальная площадь – 2 тысячи квадратных метров).

Каким будет заведение в Луцке

Первый McDonald’s планируют открыть на проспекте Соборности в конце третьего или в начале четвертого квартала 2021 года.

Площадь заведения будет достигать 675 метров квадратных. Всего в его зале и террасе будет 200 посадочных мест. Также там обустроят McDrive.

Что известно о McDonald’s в Ивано-Франковске

О том, что сеть хочет открыть свою точку в городе, стало известно в прошлом году. В декабре 2020 уже началось строительство здания на улице Миколайчука, 2. Это заведение должны открыть в первой половине 2021 года.

Какая информация есть о McDonald’s в Хмельницком

Об открытии заведения в Хмельницком меньше всего информации. Ранее местные СМИ писали, что уже началось его строительство на проспекте Мира. Стефурак подтвердил эту информацию и сказал, что McDonald’s там откроется вскоре. Однако он не уточнил, когда именно это должно произойти.

Строительство McDonald’s В Хмельницком / Фото "Хмельницкий Live"

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Другие планы сети в Украине

В этом году McDonald’s будут строить и в Белой Церкви. Также компания сейчас выбирает участки для открытия новых точек в 2022 году. Во внимание принимают Кропивницкий, Мариуполь и все украинские города-миллионники (Львов, Одесса, Днепр, Харьков и Киев).

Директор по развитию компании также сказал, что они открыты к предложениям о местоположении первых заведений других городов. Пока он назвал в качестве примера только Черновцы и Ужгород.

Всего в сети планируют в ближайшее время открыть более 10 заведений, реконструировать действующие и создать более 4 тысяч рабочих мест.

Обратите внимание! В 2020 году McDonald’s Ukraine инвестировала в развитие компании 700 миллионов долларов. За этот год компания открыла 5 новых ресторанов и теперь в Украине их 98 в 21 городе. Первое заведение McDonald’s Украины открылось в 1997 году в Киеве.