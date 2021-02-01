Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" в Украине – разрешен. Запрет касается только российского издания от издательства "Азбука-Аттикус".

Источник: Укринформ

В предисловии к Изданию от "Азбуки-Аттикус" вспоминают людей, поддержавших вооруженную агрессию России в отношении Украины.

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Именно поэтому тираж запретили ввозить на территорию нашей страны.

Такое заявление сделал начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Сергей Олейник.

Упомянутые в предисловии деятели внесены в перечень людей, которые являются угрозой для национальной безопасности Украины.

Что еще сказал Олейник

Скандал о якобы запрете романа "Мастер и Маргарита" раздули в сети.

Большинство комментаторов даже не знакомы с украинскими законами.

В эру социальных сетей "блогеры" и "эксперты" растут в геометрической прогрессии.

В то же время далеко не все они знакомятся с объектом собственного внимания, прежде чем "навешивать ярлыки".

В своих действиях представители Госкомтелерадио руководствуются исключительно законами Украины.

Книги из России вредят украинскому издательскому бизнесу.

Обратите внимание! В сети ранее распространили слухи, что в Украине якобы запретили роман "Мастер и Маргарита". Этот фейк уже подхватили российские СМИ.