Зрада отменяется: в Украине опровергли "запрет" "Мастера и Маргариты"
Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" в Украине – разрешен. Запрет касается только российского издания от издательства "Азбука-Аттикус".
Источник: Укринформ
В предисловии к Изданию от "Азбуки-Аттикус" вспоминают людей, поддержавших вооруженную агрессию России в отношении Украины.
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Именно поэтому тираж запретили ввозить на территорию нашей страны.
Такое заявление сделал начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Сергей Олейник.
Упомянутые в предисловии деятели внесены в перечень людей, которые являются угрозой для национальной безопасности Украины.
Что еще сказал Олейник
- Скандал о якобы запрете романа "Мастер и Маргарита" раздули в сети.
- Большинство комментаторов даже не знакомы с украинскими законами.
- В эру социальных сетей "блогеры" и "эксперты" растут в геометрической прогрессии.
- В то же время далеко не все они знакомятся с объектом собственного внимания, прежде чем "навешивать ярлыки".
- В своих действиях представители Госкомтелерадио руководствуются исключительно законами Украины.
- Книги из России вредят украинскому издательскому бизнесу.
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