Кабинет Министров опубликовал постановление, согласно которому предельная цена на газ для населения составляет 6,99 гривны за кубический метр. Будет действовать такой тариф с 1 февраля до 31 марта.

Подробнее о постановлении Кабмина

Соответствующий документ появился на Правительственном портале вечером 18 января. Согласно ему, ограничение цены на газ для населения введено путем расширения карантинного постановления.

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Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр (с учетом НДС и платы за транспортировку,

– говорится в постановлении.

Кроме того, для возможности установления предельной цены на природный газ Кабмин внес его в перечень социально значимых товаров.

Также Кабмин расширил постановление, утверждающее порядок отбора поставщика "последней надежды". Так что теперь он не должен превышать установленную в феврале – марте предельную цену продажи газа.

Кто такой поставщик "Последней надежды"?

С 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года такие функции в Украине выполняет компания "Укринтерэнерго". Речь идет обо всей украинской территории, кроме оккупированных Крыма и Донбасса.



Такой поставщик обеспечивает гарантированное и непрерывное снабжение электроэнергии потребителю в случае банкротства или ликвидации предыдущего электропоставщика; окончание срока действия лицензии; невыполнение предыдущим электропоставщиком требований правил рынка; неизбрание потребителем нового электропоставщика; прекращение электропоставщика.

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