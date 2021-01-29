В Украине представили календарный план вакцинации населения в 2021 году. Прививать украинцев от коронавируса COVID-19 должны начать уже в феврале.

Источник: Кабинет Министров

Соответствующий план уже одобрила Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Ее заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось 29 января.

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Шмигаль подчеркнул, что нужно четко определить, сколько вакцины необходимо Украине в 2021 году. "Мы имеем утвержденный Национальный план, который определяет 5 этапов вакцинации", – отметил он.

Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности – кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от COVID-19,

- подчеркнул чиновник.

Согласно плану, первыми смогут вакцинироваться медики стационаров COVID-19 и военные в зоне ООС. За февраль – апрель намерены сделать прививки 367 тысячам украинцам.



Календарный план бесплатной вакцинации / Инфографика Кабмина

Что сказал Ляшко

План вакцинации населения презентовал главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в Минздраве уже определили прогнозируемое количество вакцин для закупки – говорится о 15 миллионах дополнительных доз.

Кроме этого, главный санитарный врач заверил, что Украина имеет достаточно возможностей, чтобы обеспечить хранение любого вида вакцин, которые уже прошли регистрацию.

Этапы вакцинации от COVID-19

Прививать украинцев от COVID-19 планируют в 5 этапов. Бесплатный доступ к вакцине пообещали обеспечить всем гражданам. Прежде всего – людям с критическим риском инфицирования.



План вакцинации украинцев / источник​: МОЗ / Инфографика 24 канала