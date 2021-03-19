В Украине обновили зоны карантина: Киев – в красной
Министерство здравоохранения 19 марта обновило перечень карантинных зон в Украине. Киев теперь стал "красным". Кроме того, в этой зоне остается 4 региона.
Источник:Минздрав
Больше всего областей попали в оранжевую зону – 12, в желтую – 8.
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Красная зона
- Киев,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая области.
Оранжевая зона:
- Винницкая,
- Донецкая,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черкасская.
Желтая зона:
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Луганская,
- Полтавская,
- Ровненская,
- Харьковская,
- Черниговская области.
Какие области могут попасть в красную зону
Министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в стенах Рады, рассказал, что сложная ситуация в западных областях. Например, во Львовской. Также есть осложнения в Харьковской и Николаевской областях, но пока, по словам Степанова, все под контролем.
Чиновник отметил, что все "оранжевые" области могут стать "красными".
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