Министерство здравоохранения 19 марта обновило перечень карантинных зон в Украине. Киев теперь стал "красным". Кроме того, в этой зоне остается 4 региона.

Больше всего областей попали в оранжевую зону – 12, в желтую – 8.

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Красная зона

Киев,

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Черновицкая области.

Оранжевая зона:

Винницкая,

Донецкая,

Киевская,

Кировоградская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Тернопольская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская.

Желтая зона:

Волынская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Луганская,

Полтавская,

Ровненская,

Харьковская,

Черниговская области.

Какие области могут попасть в красную зону

Министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в стенах Рады, рассказал, что сложная ситуация в западных областях. Например, во Львовской. Также есть осложнения в Харьковской и Николаевской областях, но пока, по словам Степанова, все под контролем.

Чиновник отметил, что все "оранжевые" области могут стать "красными".

Обратите внимание! Из-за увеличения количества новых больных во Львове и области объявили локдаун. Он начал действовать с 19 марта и продлится 10 дней.



Также локдаун с 20 марта по 9 апреля вводят в Киеве. Кроме того, карантин усиливают на Полтавщине и в Сумах.